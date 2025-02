Düsseldorf (ots) -Der Astra Sports Tourer von Opel hat den Focus Turnier aus dem Hause Ford als beliebtesten Dienstwagen in der Kundenflotte von LeasePlan Deutschland abgelöst.Den 2. Platz aus dem Vorjahr behaupten kann der Octavia Combi von Skoda. Das Modell Golf Variant von Volkswagen vertreibt seinen großen Bruder Passat Variant von Platz 3. Generell haben Kombis bei den Dienstwagenfahrern weiterhin die Nase vorn.Obwohl knapp 40 Prozent aller Neuzulassungen in 2024 entweder vollelektrischen oder Hybridantrieb haben, schafft es das Fahrzeugmodell Enyaq von Skoda als einziges rein elektrisches Auto in die Top 10 der ausgesuchten Flottenfahrzeuge. Skoda und Volkswagen sichern sich jeweils drei Plätze unter den zehn Besten.Das sind die wesentlichen Ergebnisse einer Auswertung des Leasing- und Fuhrparkmanagement-Spezialisten über alle User-Chooser-Fahrzeuge und alle Antriebe.Die Platzierungen:1. Opel Astra Sports Tourer (7,4 %)2. Skoda Octavia Combi (4,2 %)3. Volkswagen Golf Variant (3,3 %)4. Skoda Enyaq (2,9 %)5. Mercedes GLC 220 (2,8 %)6. Volkwagen Passat Variant (2,4 %)7. Skoda Kodiaq (1,9 %)8. Ford Focus Turnier (1,8 %)9. Volkswagen Touran (1,7 %)10. Peugeot 308 SW (1,6 %)Pressekontakt:Britta GiesenReferentin Externe/Interne KommunikationTelefon: 0211/58640-511E-Mail: britta.giesen@leaseplan.comLeasePlan Deutschland GmbHLippestraße 440221 DüsseldorfInternet: www.leaseplan.deOriginal-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113613/5973165