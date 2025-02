DJ Eni verkauft weiteren Enilive-Anteil für 588 Mio Euro an KKR

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Eni verkauft weitere 5 Prozent seiner Tochtergesellschaft Enilive für 587,5 Millionen Euro an das Private-Equity-Haus KKR. Der italienische Energiekonzern teilte am Dienstag mit, die Beteiligung von KKR an Enilive werde durch die Transaktion auf 30 Prozent steigen. Enilive hat sich auf Geschäfte rund um die Dekarbonisierung der Mobilität spezialisiert, dazu gehören die Geschäftsbereiche Bioraffinerie und Biomethan sowie der Carsharing-Anbieter Enjoy.

Im Oktober hatte KKR bereits einen Vertrag zur Übernahme von 25 Prozent des Aktienkapitals von Enilive abgeschlossen, dieser Verkauf soll bis März abgeschlossen sein, so das Unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2025 02:20 ET (07:20 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.