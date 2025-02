Achtung! Spark Energy Minerals - 100 Mal größer als BYD!

Anzeige / Werbung

Wer bislang eine Bestätigung gesucht hat, dass das Lithium-Valley der "Place To Be" ist, wird diese Meldung als solche interpretieren können!

Ein Blick auf die Landkarte könnte Ihnen zu einer weiteren wichtigen Erkenntnis verhelfen. Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) ist vielleicht die "Must-Have"-Aktie aus dem Lithium-Valley!

Gestern veröffentlichte Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) einen Post auf seinem X-Kanal, der folgenden Text zeigte…

Es gibt einen neuen Player im Lithium Valley … BYD, den weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen. Schauen Sie sich die Karte an! Quelle: Spark Energy Minerals auf "X"

…diese Karte präsentierte…

Quelle: Quelle: Spark Energy Minerals auf "X"

…und folgenden Link übermittelte:

Quelle: Reuters

Fazit:

Ein Blick auf die Karte genügt, um erkennen zu können, wie riesig die Explorationsfläche von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) gegenüber allen anderen aufgeführten Unternehmen ist. Sie ist geschätzt 3 Mal so groß wie jene von Sigma Lithium (TSXV: SGML) - mit einem Börsenwert von fast 2 Milliarden CAD, und ca. 100 Mal so groß wie die von der BYD-Tochterfirma.

BYD errichtet in Brasilien ein Automobilwerk (ehemalige Ford-Fabrik) und will offenbar die nötigen Rohstoffe für die Batterien direkt vor Ort beziehen. Was das Ziel von BYD mit diesem vergleichsweise winzigen Projekt ist, darüber kann man nur spekulieren. Möglicherweise bekundet man so Interesse, ohne die Player direkt zu kontaktieren, oder man will ein Ohr direkt am Ort des Geschehens haben, oder Beides…

Eines ist aber wohl sicher: BYD hat die Explorationsrechte nicht erworben, um Kapital zu verplempern. Für uns ist dieser "Move" ein starkes Zeichen für die gesamte Region und schiebt diese noch mehr in den Fokus der Investoren. Wenn die Bohrungen von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) halten, was die Bodenproben versprechen, dann könnte man schnell als lukratives Übernahmeziel ins Visier der Chinesen rücken.

Vom Umfang der Explorationsfläche ist Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) bei weitem der größte Akteur und die bisher bekannten Daten weisen unter Umständen darauf hin, dass das Unternehmen auch in puncto Lithium-Quantität alle anderen übertrumpfen könnte, wenn man im Untergrund die Lithium-Konzentrationen über 21 Kilometer finden kann, was die Oberflächenproben bereits andeuten!

Daten-Fazit:

Bei einer unheimlich hohen Trefferquote des sonst so "scheuen" Lithiums und bei Werten, die weit über den Erwartungen liegen, zeichnet sich für Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) ein womöglich "Signa-artiges" Milliarden-Bild ab:

Spark Energy Confirms Lithium-Bearing Pegmatites Along a Combined 21.5km strike at its Arapaima Lithium Project in Brazil

Spark Energy bestätigt lithiumhaltige Pegmatite entlang einer insgesamt 21,5 km langen Streichlänge auf seinem Arapaima-Lithiumprojekt in Brasilien.

Ein weiteres Update mit neuen Werten, verfestigt diesen extrem positiven Eindruck.

Spark Energy Further Validates the Combined 21.5km Pegmatite Trend at Arapaima Lithium Project in Brazil

Spark Energy bestätigt den insgesamt 21,5 km langen Pegmatittrend beim Arapaima-Lithiumprojekt in Brasilien

Explorations-Fazit:

Kurz und gut: Wirklich Alles deutet auf eine Lithium-Lagerstätte riesigen Ausmaßes hin! Über 21 Kilometer Lithium-Trend sind mehr als jeder der bekannten Nachbarn, die mit Hunderten Millionen bis Milliarden bewertet sind, jemals vorweisen konnten!

Wenn Sie nachvollziehen können, dass alle Vorzeichen womöglich auf den "Superfund" im Lithium-Sektor im Jahr 2025 hindeuten, dann sollten Sie ein Investment in Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) überlegen. Meinung Redaktion

Spark Energy Minerals Inc.*

ISIN: CA84652L2075 // WKN: A3EQSN // CSE: SPRK // Valor: 128770154

Im August 2020 notierte die Aktie von Sigma Lithium (TSXV/Nasdaq:SGML), deren Mine nur wenige Kilometer vom Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN)-Projektgebiet entfernt liegt, noch bei 0,13 CAD (splitbereinigt). Dann ging alles ganz schnell: In weniger als drei Jahren zog der Preis auf ein Hoch von über 57 CAD, - 4.428% Performance -, aus 1.000 EUR wurden so 44.280 EUR. Der Grund: Die Grota-do-Cirilo-Lagerstätte von Sigma entpuppte sich als echtes Monster: 45 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Lithium-Gehalt von 1,38%!

Aber Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) könnte sogar die "bessere Sigma" sein, wenn man die geologischen Voraussetzungen als Maßstab zum Vergleich heranzieht. Unabhängige Geologen haben im Auftrag des Staates erhoben, dass die höchste Lithium-Wahrscheinlichkeit im Lithium Valley just dort erwartet wird, wo das Projekt von Spark liegt, also NICHT dort, wo die Sigma-Mine verortet ist!

So kann man ohne Zweifel zu dem Schluss kommen, dass es derzeit möglicherweise keine bessere Lithium-Investitionsidee geben könnte, die, und das ist wichtig, 95% der interessierten Investoren noch gar nicht auf dem Schirm haben!

Die Karte zeigt den direkten Projekt-Größenvergleich zwischen Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) und den Key-Playern im Lithium Valley in Brasilien, wie

Latin Resources (ASX:LRS) - aktuelle Übernahme durch Pilbara Minerals (ASX: PLS)

Sigma Lithium (TSXV:SGML),

Lithium Ionic (TSXV:LTH)

Atlas Lithium (NASDAQ:ATLX),



Alle haben ihren Aktionären viele tausend Prozent Kursgewinne beschert und sind gesamt mehrere Milliarden Dollar wert. Auf über 64.000 Hektar (640 km²!!!) hat Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) nun die Hand, - und noch viel wichtiger -, das Gebiet ist zusammenhängend und nicht zerklüftet wie bei den "Milliarden-Nachbarn"!

Alles deutet darauf hin, dass die Aktie von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN), die mit gerade einmal 14 Mio. CAD bewertet ist, ein absoluter Volltreffer für die frühen Investoren werden könnte! Meinung Redaktion

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

