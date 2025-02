Auch der Start in die neue Handelswoche hat dem DAX einen neuen Rekord beschert. Beflügelt von der Hoffnung auf Frieden in der Ukraine und dem Run auf Rheinmetall-Aktien hat der deutsche Leitindex erstmals die 22.800 übersprungen. Am Dienstag gibt es das nächste Hoch, wobei neben den Rüstungswerten BASF, CTS, Elmos, Formycon, JOST, NORMA, Thyssenkrupp und VW im Fokus stehen.

