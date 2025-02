Nach Darstellung von SMC-Research hat Pyrum inzwischen eine große Pipeline für neue Werke aufgebaut, in denen Reifen recycelt werden können. SMC-Analyst erwartet nach dem Abschluss einer größeren Finanzierung und Investitionsentscheidungen von Partnern den Start mehrerer Bauprojekte und sieht das als möglichen Anlass für eine Neubewertung der Aktie.

Pyrum habe einen anspruchsvollen Prozess durchlaufen, um in einem schwierigen Umfeld, das zeitweise durch hohe Preissteigerungen und Materialengpässe gekennzeichnet worden sei, zwei neue Produktionslinien aufzubauen und damit die Kapazitäten zu verdreifachen. Trotzdem sei das Projekt mit überschaubaren Verzögerungen von einigen Monaten gelungen. Nachdem auch noch einige Optimierungen durchgeführt worden seien, laufen die Anlagen jetzt auf den Regelbetrieb in Volllast zu.

Damit sei der Weg bereitet für einen weiteren deutlichen Ausbau der Kapazitäten. Der Baustart für das nächste eigene Werk in Perl-Besch solle noch in diesem Frühjahr erfolgen. Ebenfalls in den nächsten Monaten könnte die finale Investitionsentscheidung für die Partnerprojekte in Tschechien und Griechenland fallen.

Insgesamt habe das Unternehmen inzwischen eine Pipeline von über 20 Werken (jeweils mit drei Produktionslinien) aufgebaut, darunter sieben Projekte mit Partnern in einem fortgeschrittenen Stadium. Damit sei die Basis gelegt für eine rasante Expansion in den nächsten Jahren mit einem starken Umsatzwachstum, das wiederum eine sehr deutliche Margenverbesserung ermöglichen sollte.

Der Schlüssel für die Umsetzung dieser Pläne seien umfangreiche Finanzierungsmaßnahmen. Das Unternehmen arbeite intensiv an der Akquise der notwendigen Mittel, wobei aktuell eine große Bankenfinanzierung für die eigenen Werke präferiert werde. Zudem könnte es in den nächsten Monaten auch die Investitionszusagen der ersten Partner erhalten.

Dann wäre der Weg für mehrere Bauprojekte frei. Die Analysten erwarten dann eine Neubewertung der Aktie, die unter den Verzögerungen der letzten zwei Jahre stark gelitten habe. Auf Basis der großen Expansionschancen sehen sie den fairen Wert aktuell bei 55,00 Euro und damit weit über dem aktuellen Kurs, was unverändert das Urteil "Speculative Buy" rechtfertige.

