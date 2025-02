DJ POLITIK-BLOG/AfD will Entlastungen mit Abstrichen bei Ausländern finanzieren

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

AfD will Entlastungen mit weniger Geld für Ausländer und Klima finanzieren

Die AfD will geplante Entlastungen mit weniger Geld für Ausländer und für den Klimaschutz finanzieren. Damit sollen die geringere Einkommenssteuer, die Streichung der CO2-Abgaben sowie die Abschaffung der Grundsteuer und der Erbschaftssteuer finanziert werden. Dies kostet laut AfD-Chefin Alice Weidel etwa 110 Milliarden Euro im Jahr. Weidel sagte im ARD-Interview, unter einer AfD-Regierung werde "das Geld nicht in alle Welt verschossen, auch nicht für Klima mehr ausgegeben. Wir werden auch das Erneuerbare-Energien-Gesetz streichen, und Bürgergeld an Ausländer wird es auch nicht mehr geben."

