DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Dienstagvormittag gut behauptet. Der März-Kontrakt steigt um 6 auf 22.922 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 22.948 und das Tagestief bei 22.876 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.297 Kontrakte. Das Tageshoch bei 22.948 Punkten ist zudem das Vortageshoch, was aktuell den ersten Widerstand auf dem weg nach oben liefert. Die Risikostimmung ist unverändert gut, so dass es allenfalls eine Frage der Zeit zu sein scheint, wann die runde 23.000er-Marke getestet wird.

February 18, 2025 02:49 ET (07:49 GMT)

