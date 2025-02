Valletta, Malta (ots/PRNewswire) -- OKX bietet über 400 Millionen Europäer:innen jetzt regulierte, lokalisierte Krypto-Dienste und lokale Zahlungsmethoden.OKX (https://okx.com/), ein weltweit führendes Unternehmen für Blockchain-Technologie, gab heute bekannt, dass es nun zu den ersten globalen Markets-in-Crypto-Assets(MiCA)-lizensierten Krypto-Börsen gehört, die die Genehmigung erhalten haben, ihre Dienstleistungen auf ganz Europa auszuweiten.Über seinen Hub im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit Sitz in Malta bietet OKX über 400 Millionen Europäer:innen in 28 EWR-Mitgliedstaaten vollständig regulierte, lokalisierte Kryptoprodukte und -dienste:• Österreich • Belgien • • Deutschland • • Malta • Niederlande •Bulgarien • Kroatien • Griechenland • Ungarn • Polen • Portugal •Zypern • Tschechische Irland • Italien • Rumänien • Slowakei •Republik • Dänemark • Lettland • Liechtenstein • Slowenien • Spanien •Estland • Finnland • Litauen • Luxemburg SchwedenFrankreichKund:innen in der Region haben nun Zugang zur unvergleichbaren, sicheren und transparenten Infrastruktur von OKX. Diese umfasst OTC-, Spot- und Bot-Trading für mehr als 270 Kryptowährungstoken, über 300 Handelspaare und mehr als 60 Euro-basierte Handelspaare. Europäische Kund:innen können durch die Integration mit lokalen und regionalen Zahlungsanbietern wie SEPA, iDEAL und Bancontact sowie anderen weit verbreiteten lokalen Zahlungsoptionen auch einfach und kostenlos Euro ein- und auszahlen.Darüber hinaus verspricht das Unternehmen ein nahtloses Benutzererlebnis durch folgende Angebote:- App und Web-Plattformen in den Landessprachen- Optionen zur Anzeige der Landeswährungen- Kunden-Support in den Landessprachen- Eine Vielzahl beliebter lokaler Zahlungsmethoden- Auf regionale Vorlieben zugeschnittene Produkte- Eine benutzerfreundliche Oberfläche für Einsteiger:innen- Eine voll ausgestattete Produktschnittstelle für fortgeschrittene Benutzer:innenDie Passporting-Regelung ermöglicht es Unternehmen, die in einem EU-Land MiCA-registriert und lizenziert sind, ihre Dienstleistungen in anderen EU-Ländern unter einem einheitlichen Rechtsrahmen anzubieten. Die Genehmigung folgt dem Erhalt der MiCA-Lizenz durch OKX am 27. Januar 2025.OKX Europe CEO, Erald Ghoos sagte: "Der Erhalt der MiCA-Lizenz und die Erlangung der Passporting-Rechte unterstreichen unser unermüdliches Engagement, sichere, transparente und lokalisierte Krypto-Dienste im gesamten EWR bereitzustellen. Durch die Unterstützung der Landessprachen, Landeswährungen und lokalen Zahlungsmethoden gestalten wir den Kryptohandel zugänglicher denn je. OKX ist die neue Alternative für das europäische Krypto-Finanzwesen und dieser Meilenstein festigt unsere Position als Anlaufstelle für Einsteiger:innen und fortgeschrittene Kund:innen im EWR."OKX mit weltweit über 60 Millionen Kund:innen nimmt eine Führungsposition bei fortschrittlichen und zuverlässigen Dienstleistungen im Krypto-Bereich ein und bietet sowohl zentralisierte (CEX) als auch dezentralisierte (DEX) Börsenplattformen an. Das Passporting durch MiCA ermöglicht es dem Unternehmen, seine Dienstleistungen europaweit anzubieten, was Teil der globalen Bemühungen des Unternehmens ist, sein Onshore-Geschäft auszubauen. Im Jahr 2024 wurde OKX in sieben Onshore-Märkten eingeführt und erhielt vier neue Lizenzen und Zulassungen.Erfahren Sie mehr auf okx.comÜber OKXOKX ist ein Technologieunternehmen mit dem Ziel, die Blockchains der Welt zu organisieren und sie zugänglicher und zweckmäßiger zu gestalten.Wir wollen eine Zukunft schaffen, die unsere Welt effizienter, transparenter und vernetzter macht.OKX begann als Krypto-Börse, die Millionen von Menschen Zugang zum Handel verschaffte, und ist im Laufe der Zeit zu einer der größten Plattformen der Welt avanciert. In den letzten Jahren haben wir eine der am besten vernetzten On-Chain-Wallets entwickelt, die von Millionen von Menschen für den Zugriff auf dezentrale Anwendungen (dApps) genutzt wird.OKX ist eine Marke, der Hunderte führender Institutionen vertrauen, um über eine zuverlässige Plattform Zugang zu Kryptomärkten sowie globalem Banking und Zahlungsverkehr zu erhalten..Zu unseren bekanntesten Produkten gehören die OKX-Börse, die OKX-Wallet, der OKX-Marktplatz, der OKX-Explorer, die OKX-Chain, OS für Entwickler:innen, OKX-Ventures, OKX-Dienstleistungen für Institutionen Um mehr über OKX zu erfahren, laden Sie unsere App herunter oder besuchen Sie okx.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=vkUWbL0o0JBxwWO1mi9Q5RYeTcfwfKctC8EsU6CmARry_6kT3HDi2KFTrNH2xhp7HOp5Y3x79UifjEn3MEa1dw==).Haftungsausschluss (https://www.okx.com/learn/okx-disclaimer)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/OKX_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/okx-gehort-zu-den-ersten-global-lizenzierten-mica-borsen-die-krypto-dienste-in-28-ewr-landern-anbieten-302378161.htmlPressekontakt:Um weitere Inforamtionen zu erhalten,kontaktieren Sie uns unter Media@okx.comOriginal-Content von: OKX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163335/5973247