Der DAX befindet sich aktuell auf einem rekordverdächtig langen Höhensturm. Doch kann der deutsche Leitindex am Dienstag seine Serie fortsetzen? Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Norma und CTS Eventim. Der DAX hat am Dienstag gleich zum Börsenstart seine Rekordjagd fortgesetzt. Allerdings blieb das Plus zunächst überschaubar: In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,07 Prozent auf 22.812,92 Punkte. Für den MDax, ...

