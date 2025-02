Hannover (www.anleihencheck.de) - Der europäische Staatsanleihenmarkt litt zu Beginn der Woche unter den (voraussichtlich) zukünftig höheren Verteidigungsausgaben, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Das Investment und die Finanzierung der Sicherheit in Europa könnte die europäische Haushalte über einen längeren Zeitraum teuer zu stehen kommen. Länderübergreifend seien die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen gestiegen. Zusätzlicher Wermutstropfen: Steigende Rüstungsausgaben würden das Risiko von längerfristigem Inflationsdruck befeuern. Entsprechend sei insbesondere das lange Ende der Renditestrukturkurve unter Druck gekommen. Deutsche Bunds hätten den Handel bei 2,48% (+5 Bp) verlassen. (18.02.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...