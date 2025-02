Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz des US-Feiertages (Presidents' Day) und des Mangels an relevanten Datenveröffentlichungen auch in der Eurozone hatte der Wochenauftakt an den Fi-nanzmärkten was zu bieten, so die Analysten der Helaba.In Abwesenheit der US-Marktteilnehmer seien die europäischen Rentenmärkte von Spekulationen belastet worden, die sicherheitspolitische Verunsicherung, die am Wochenende zugenommen habe, könne durch vermehrte Verteidigungsausgaben längerfristig treibend auf die Staatsverschuldungsquoten wirken. Das erwartete Plus bei den ZEW-Erwartungen werde zwar nicht unmittelbar die Zinsperspektiven bezüglich der EZB verschieben, ein stützender Einfluss auf den Rentenmarkt lasse sich heute aber wohl nicht ableiten. An den Aktienbörsen hätten erneut die Optimisten die Oberhand gehabt und der DAX habe ein neues Rekordhoch verbuchen können. Insgesamt wenig beeindruckt präsentiert habe sich der Euro zum US-Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...