Trotz neuer Höchststände des S&P 500 bleibt Berkshire Hathaway ein Nettoverkäufer von Aktien. Im vierten Quartal 2024 verkaufte das Unternehmen Aktien im Wert von 6 Milliarden US-Dollar.Warren Buffett, der 2025 sein 60-jähriges Jubiläum als CEO feiert, hat sich zunehmend zurückgehalten. "Es könnte einen beträchtlichen Ausverkauf erfordern, um Buffett für Aktien zu begeistern", so Analysten. Die jüngsten Veräußerungen umfassen Aktien der Bank of America im Wert von 5 Milliarden US-Dollar und Titel der Citigroup im Wert von 3 Milliarden US-Dollar. Lediglich Constellation Brands wurde mit einer Investition von 1 Milliarde US-Dollar neu ins Portfolio aufgenommen. Der am späten Freitag …