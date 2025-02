München (ots) -- Zweite Staffel der Dokuserie "VIPs only!" zeigt das Jetset-Leben von Claudia Obert, Nino de Angelo, Djamila Rowe und weiteren Promis- Ausschnitte aus dem unterhaltsamen Leben der Stars von Mallorca, Ibiza, Mykonos, Lloret de Mar bis LA- Start der Dokuserie am Mittwoch, 12. März 2025 um 22:15 Uhr, bei RTLZWEI und am 5. März auf RTL+Die spannende Dokuserie "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" bekommt eine neue Staffel und gewährt auch weiterhin einen unterhaltsamen Einblick in das Leben der Prominenten und ihrem ausgefallenen Alltag. Begleitet werden Djamila Rowe, Lilo von Kiesenwetter, Claudia Obert, Noah Bibble, Nino de Angelo und viele weitere bei ihrem Jetset-Leben. Ausstrahlung der Doppelfolgen von "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" ab 12. März 2024, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und ab 05.03.2025 auf RTL+.Die Kamera ist immer dabei, wenn die Stars Partyurlaub in Lloret de Mar machen oder sich ihre Träume auf Mallorca verwirklichen. Dabei erhalten die Zuschauer vielfältige und exklusive Einblicke in das Leben deutscher VIPs im In- und Ausland. Mit von der Partie sind unter anderem Dschungelkönigin Djamila Rowe, Deutschlands bekannteste Seherin Lilo von Kiesenwetter, Reality-Ikone Claudia Obert, TikTok-Star Noah Bibble, die Models Victoria Jancke und Magey Kelley, Krawallbürste Kevin Schäfer, sowie Sänger Nino de Angelo und Rapper Calvin Kleinen. "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" gibt einen aufregenden und hautnahen Einblick in die Welt der Stars.Djamila Rowe sucht zusammen mit Designerin Carmen Diaz auf Mallorca den perfekten Ort, um einen Laden zu eröffnen. Topmodel Victoria Jancke und Magey Kalley, bekannt als Exfrau von Currywurstmann Chris Töpperwien, versuchen in Los Angeles eine Luxus-Immobilie zu finden, um dort die Party des Jahres veranstalten zu können. Zusammen mit Noah Bibble taucht man ab in das Partyleben in Lloret de Mar. Außerdem zu sehen ist Nino de Angelo auf seinem Weg zurück in den Schlager-Olymp sowie Claudia Obert, die mit Freundin Verena Kerth und Lover Max Ibiza unsicher macht. Ihr ganz eigenes Ibiza zeigt Lilo von Kiesenwetter währenddessen ihrem "Ziehsohn" Calvin Kleinen, der sie wiederum von seinem Ballermann überzeugen will.Auch die neue Staffel von "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" macht den ultimativen Realitätscheck, mit allen Ups und Downs der Stars und bietet einen Blick hinter die Fassaden der Stars und Sternchen.Start der neuen Staffel von "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" ist der 12. März 2024 um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Episoden werden als Doppelfolgen ausgestrahlt. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich. Produziert wird die Dokuserie von RTL Studios.Über "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt":Die RTLZWEI-Dokuserie "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" gibt exklusive Einblicke in die Welt der Stars im Ausland. Hier zeigen deutsche VIPs hautnah wie sie leben und lieben, wie sie feiern und was sie alles bewegt. Begleitet werden verschiedene Celebrities, die ihr Privatleben offen und authentisch mit den Zuschauern teilen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100928849