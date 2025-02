Am 17. Februar 2025 erreichte die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (ISIN DE0007664039) mit 100,35 EUR ein neues 6-Monats-Hoch. Dies entspricht einem Anstieg von 0,35 % gegenüber dem Vortag. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 128,60 EUR am 5. April 2024 liegt der aktuelle Kurs jedoch etwa 21,9 % darunter. Das 52-Wochen-Tief wurde am 29. November 2024 bei 78,86 EUR verzeichnet, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs 27,3 % über diesem Tiefstand liegt. Das Handelsvolumen am 17. Februar 2025 betrug 409 Aktien, was auf ein geringes Interesse hindeutet.

Unternehmenshintergrund und Marktumfeld

Die Volkswagen AG ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Sitz in Wolfsburg, Deutschland. Die Automobilbranche steht derzeit vor Herausforderungen wie dem Übergang zur Elektromobilität, verschärften Umweltauflagen und zunehmendem Wettbewerb, insbesondere aus China. Jüngste Kursbewegungen könnten im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung von Volkswagen stehen, einschließlich der verstärkten Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern wie CGI Deutschland.

Fundamentaldaten und jüngste Geschäftsentwicklungen

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Volkswagen einen Gewinn je Aktie von 2,42 EUR, verglichen mit 7,76 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 0,47 % auf 78,48?Mrd.?EUR zurück. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 22,03 EUR. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 betrug 9,06 EUR je Aktie, was bei einem Kurs von 100,40 EUR einer Dividendenrendite von etwa 9,02 % entspricht.

Analystenmeinungen und Kursziele

Analysten trauen der Volkswagen Vz-Aktie ein durchschnittliches Kurspotenzial von 14,16 % bis 2026 zu, wobei die Mehrheit der Experten eine Kaufempfehlung ausspricht.

Chancen und Risiken für Anleger

Potenzielle Wachstumstreiber für Volkswagen sind die Expansion im Bereich Elektromobilität und strategische Partnerschaften im IT-Sektor. Allerdings könnten makroökonomische Unsicherheiten, regulatorische Veränderungen und der intensive Wettbewerb, insbesondere durch chinesische Hersteller, Risiken darstellen.

Fazit

Die Volkswagen-Aktie zeigt eine positive kurzfristige Entwicklung, steht jedoch vor langfristigen Herausforderungen. Anleger sollten sowohl die attraktiven Dividendenrenditen als auch die bestehenden Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

