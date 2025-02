Berlin (ots) -AVM auf dem MWC 2025Unter dem Motto "FRITZ! Connects" zeigt AVM vom 3. bis 6. März auf dem MWC 2025 die neuesten FRITZ!-Produkte für schnelles Internet über 5G und Glasfaser sowie reichweitenstarkes WLAN Mesh. Als europäischer Hersteller kennt AVM die Anforderungen der verschiedenen Breitbandnetze und bietet mit den FRITZ!Box-Modellen Produkte, die sich sowohl netzseitig als auch von den Endkunden leicht einsetzen lassen und höchste Leistung bringen. Ob direkt an der Glasfaser, am Glasfasermodem oder für 5G, Provider können ihren Kunden über die neuen FRITZ!Box-Modelle 5690 XGS, FRITZ!Box 4690 und FRITZ!Box 6860 5G ultraschnelles Internet liefern. Die hochwertige Ausstattung mit starkem WLAN, schnellem VPN, vielseitigen Smart-Home-Funktionen und Telefonie bringt Anwendern Komfort für viele Anwendungen zuhause wie Surfen, Gaming, Videokonferenzen. AVM präsentiert in Barcelona auch neue WLAN-Mesh-Lösungen wie das FRITZ!Mesh Set 4200, das an jedem Internetmodem läuft und eine satte WLAN-Reichweite bietet. Mit dabei sind auch die beiden neuen Wi-Fi-7-Repeater, FRITZ!Repeater 1700 und FRITZ!Repeater 2700, die mühelos mit FRITZ!Box oder einem anderen Router zusammenarbeiten, um das Internet in jede Ecke von Haus und Wohnung zu bringen. AVM zeigt alle Neuheiten auf dem Stand 7E35.Zur vollständigen Presseinformation: avm.de/pi-mwc-25Pressefotos: avm.de/pressefotosPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.deBluesky @avm-presse.bsky.socialX http://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/5973408