Westgold Resources Ldt. veröffentlichte ein Update zu den Ressourcenerschließungsbohrungen bei der Beta Hunt Mine in Kambalda, Western Australia, bekannt zu geben. Dies beinhaltet weitere Ergebnisse von Westgolds erstem Bohrprogramm in der Zone Fletcher sowie Details zu den geplanten Bohrungen in der potenziellen südlichen Erweiterung von Fletcher (dem Zielgebiet der Zone Mason).Seit dem Erwerb des Projekts Beta Hunt hat das Unternehmen zügig damit begonnen, vorrangige Explorationsziele zu identifizieren und zu testen. Diese Arbeiten begannen im November 2024 mit dem Ressourcendefinitionsprogramm der Stufe 1 in der Zone Fletcher mit zwei Bohrgeräten und wurden bis 2025 mit fünf Bohrgeräten fortgesetzt.Zusätzlich zum Fletcher-Programm sammelte das Explorationsteam historische Daten und erstellte ein neues geologisches 3D-Modell des gesamten Teilpachtgebiets. Während diese Arbeiten fortgesetzt werden, wurde die Zone Mason als frühes vorrangiges Ziel identifiziert, wo die Bohrungen im vierten Quartal des Geschäftsjahres 25 beginnen sollen.Weitere große, hochgradige Bohrabschnitte wurden bei Fletcher gefunden, darunter:? Bohrloch FF475SP-62AE: 7,99 g/t Gold über 41 Meter und 5,95 g/t Gold über 19 Meter ? Bohrloch WF440VD-55AE: 6,8 g/t Gold über 38 MeterWestgold ist ein mittelgroßer Goldproduzent und internationales Goldunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration, der Erschließung und dem Betrieb von Goldminen, hauptsächlich in Westaustralien. Zu seinen Segmenten gehören Murchison und Southern Goldfields.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de