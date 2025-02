Das Bremspedal scheint der Xiaomi-Aktie schon seit geraumer Zeit zu fehlen. Der Aktienkurs des chinesischen Auto- und Elektronikherstellers hat in den vergangenen zwölf Monaten um +250% zugelegt und jetzt stellt der Konzern schon wieder den nächsten Rekord auf. Was ist passiert und sind Anleger mit einem Einstieg in die Xiaomi-Aktie schon zu spät dran? Auch auf der Rennstrecke ein Rekordjäger Die Rekordjagd von Xiaomi findet nicht nur an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...