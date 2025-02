Die Siltronic AG verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Die Union Investment Privatfonds GmbH hat ihren Anteil an dem Münchner Wafer-Hersteller auf 3,05 Prozent der Stimmrechte erhöht. Zusammen mit weiteren Instrumenten beläuft sich die Gesamtbeteiligung auf 3,17 Prozent. Diese Entwicklung wurde im Rahmen einer Stimmrechtsmitteilung bekannt gegeben, die am 14. Februar 2025 wirksam wurde. Die absolute Anzahl der gehaltenen Stimmrechte beträgt 914.367, während zusätzlich Instrumente im Umfang von 35.633 Stimmrechten über Wertpapierleihe gehalten werden.

Aktuelle Kursentwicklung zeigt positive Tendenz

An der Börse zeigt die Siltronic-Aktie eine positive Entwicklung. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier zuletzt einen Anstieg um 1,1 Prozent auf 46,32 Euro. Bemerkenswert ist die erhebliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 92,95 Euro, das Mitte Februar 2024 erreicht wurde. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 2,45 Euro je Aktie, während die durchschnittliche Kurszielschätzung bei 62,60 Euro liegt. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr beläuft sich auf 0,40 Euro je Aktie, was einen deutlichen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,20 Euro bedeutet.

Anzeige

Siltronic-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siltronic-Analyse vom 18. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Siltronic-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siltronic-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siltronic: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...