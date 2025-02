© Foto: AdobeStock

Der Kupferpreis arbeitete sich in den letzten Tagen und Wochen weiter nach oben. Dabei ist das Industriemetall mit zahlreichen potenziellen Belastungsfaktoren konfrontiert. Gelingt Kupfer dennoch der Befreiungsschlag?Kupfer noch im Schatten von Gold Die Goldpreisrallye überstrahlt derzeit alles. Das haussierende Edelmetall lässt keine Schwäche erkennen. Auch der Rücksetzer vom Freitag wurde mittlerweile wieder kompensiert. So ganz überraschend kam das nicht. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Woche der Wahrheit für Gold - Goldpreis bricht ein. Drohen Gold nun kräftige Verwerfungen?". Aktuell notiert Gold wieder oberhalb von 2.900 US-Dollar und ist offenkundig bereit, die Rallye in Richtung …