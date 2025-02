Linz (www.anleihencheck.de) - Heute Morgen mitteleuropäischer Zeit traf sich die Reserve Bank of Australia (RBA) zu ihrer ersten geldpolitischen Sitzung in diesem Jahr, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Neben der Norges Bank sei die RBA die letzte Zentralbank, welche in diesem Zyklus bisher noch nicht die Zinsen gesenkt habe. Nachdem die Inflation in den letzten Monaten deutlich zurückgekommen, nun auch wieder im Zielbereich der Zentralbank sei und die Wirtschaft Anzeichen von Schwäche zeige, sei nun der Weg für einen ersten Zinssenkungsschritt frei gewesen und die RBA habe den Leitzinssatz von 4,35% auf 4,10% gesenkt. (18.02.2025/alc/a/a) ...

