Ein argentinischer Bundesrichter untersucht die Rolle von Präsident Javier Milei, der eine Kryptowährung empholen haben soll, die nach einer kurzen Rallye abstürzte. Der Fall könnte die politische Stabilität des libertären Staatschefs erschüttern, während seine Regierung um wirtschaftliche Reformen kämpft. Milei empfahl am Freitag in einem Post auf X die wenig bekannte Kryptowährung $LIBRA, was einen rasanten Kursanstieg auslöste. Kurz darauf löschte er den Beitrag, distanzierte sich von dem Token und bestritt jegliche Verbindung zu dessen Emittenten. Die argentinische Fintech-Kammer warnt vor einem möglichen "Rug Pull", einem Betrugsmodell, bei dem Entwickler und frühe Investoren den Hype …