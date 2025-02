Berlin (ots) -Auf www.whatisapo.de können sich alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland darüber informieren, wie die Bundestagskandidatinnen und -kandidaten die Gesundheitsversorgung vor Ort verbessern wollen. In den vergangenen Wochen hat die Initiative "What's Apo - Status Gesundheitspolitik" der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände Kandidierende in allen 299 Wahlkreisen zur Abgabe von Statements zu wichtigen gesundheitspolitischen Themen aufgerufen. Rund 250 Statements sind schon eingegangen - und täglich werden es mehr. Die Politikerinnen und Politiker erklären in ihren Aussagen, wie sie zentrale Probleme in der Versorgung, wie etwa die dramatisch sinkende Apothekenzahl oder die Arzneimittel-Lieferengpässe, lösen würden."Der rasante Rückgang der Apothekenzahl und die Lieferengpässe bei lebenswichtigen Medikamenten führen für immer mehr Menschen in Deutschland zu Problemen - gerade bei fehlenden Medikamenten nicht selten zu sehr großen Problemen", sagt ABDA-Präsident Thomas Preis: "Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag versichern in ihren Statements auf www.whatisapo.de parteiübergreifend, dass sie die Apotheken als unverzichtbare Instanz der Primärversorgung stärken wollen, damit die Menschen in ihren Wahlkreisen qualitativ hochwertig versorgt werden können. Auch in ihren Wahlprogrammen und in ihren Antworten auf die Wahlprüfsteine der ABDA hatten die Parteien die Stabilisierung der Apotheken angekündigt. Die Sicherung der Gesundheitsversorgung ist somit als Thema gesetzt - und muss direkt nach dem Wahlsonntag angegangen werden!". Preis weiter: "Kurz vor der Wahl appellieren wir an alle Menschen in Deutschland: Informieren Sie sich über die gesundheitspolitischen Ziele der Parteien, machen Sie von Ihrem demokratischen Recht Gebrauch und gehen Sie wählen!".Bereits seit Mitte Januar können alle Interessierten auf www.whatisapo.de nachschauen, mit welchen Ideen für eine bessere Gesundheitsversorgung die Kandidierenden in ihrem Wahlkreis ins Rennen gehen. Zu den prominentesten Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehören bislang beispielsweise Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), die Grünen-Spitzenkandidatin Franziska Brantner, die CSU-Vizeparteivorsitzende Dorothee Bär, der CDU-Vizeparteivorsitzender Andreas Jung, die Linken-Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek sowie der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann.Mehr Informationen auf www.abda.de und www.whatisapo.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/5973523