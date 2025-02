Werbung







Das Startup xAI von Elon Musk hat sein neues KI-Modell Grok 3 veröffentlicht.



Nach eignen Angaben soll Grok 3 in standardisierten Tests besser abschneiden als die Modelle von den Konkurrenten DeepSeek und Open AI. Dabei wurde das Modell in den Bereichen Mathe, Wissenschaft und Programmieren getestet. Ab Dienstag sollen die Funktionen von Grok 3 für Premium-Nutzer der Social-Media-Plattform X ausgerollt werden. Gleichzeitig soll das Modell auch durch ein separates Abonnement zugänglich gemacht werden. Dazu soll es sowohl eine Web- als auch eine App-basierte Version des Modells geben. Für das Trainieren seiner KI-Modelle nutzt xAI den Supercomputer "Colossus", welcher stand letztes Jahr ein Cluster aus 100.000 Nvidia-Chips enthielt. Am Dienstag gab xAI bekannt, dass sich die Größe des Chip-Clusters für das Training von Grok 3 verdoppelt hat. Auch bei Konkurrenten von xAI kamen Nvidia-Chips beim Training derer KI-Modelle zum Einsatz. Nvidia gilt als Markführer in der Halbleiterindustrie für den Bereich Künstliche Intelligenz und hat von dem KI-Hype stark profitiert.









