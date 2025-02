© Foto: Dall-E

Die Aktie von Nel hat sich in den vergangenen Wochen kaum vom Fleck bewegt. Doch der Blick in den Chart zeigt: Hier könnte sich schon bald etwas tun!Die Bilanz vieler Wasserstoffaktien ist in 2025 wie im Jahr zuvor bislang noch bescheiden. Keine Ausnahme bildet auch die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens Nel, die seit dem Jahreswechsel 11 Prozent an Wert verloren hat. Die Probleme, allen voran die fehlende Profitabilität des Unternehmens, sind hinlänglich bekannt. Angesichts der sich stetig verschlechternden Unternehmensfinanzen - die Abspaltung und der Verkauf von Tochter Cavendish sorgte nur für geringe Entlastung - kann selbst eine Insolvenz des Konzerns mittelfristig nicht …