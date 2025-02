Wichtige Handelstermine am Mittwoch, den 19. Februar:Heute stehen wichtige Unternehmenszahlen auf der Agenda, darunter von Glencore, HSBC und MTU Aero Engines. Zudem finden die Hauptversammlungen von Metro und Douglas statt. In den USA richten sich die Blicke auf das FOMC-Sitzungsprotokoll der Fed - Investoren erhoffen sich dabei Einblicke in die zukünftige Zinspolitik. Zudem bieten die US-Baugenehmigungen neue Erkenntnisse zum ...

