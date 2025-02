Der Biosimilar-Hersteller Formycon verzeichnet eine bedeutende Anpassung seiner Marktbewertung. Nach einer aktuellen Analyse wurde das Kursziel deutlich von 90 auf 65 Euro herabgesetzt, wobei die Kaufempfehlung weiterhin bestehen bleibt. Diese Neubewertung basiert hauptsächlich auf den Herausforderungen im US-amerikanischen Markt, wo das Preisumfeld sich als deutlich schwieriger als ursprünglich erwartet herausgestellt hat. Trotz des daraus resultierenden Kursrückgangs wird die Marktreaktion von Experten als überzogen eingestuft. Die Aktie bewegte sich im XETRA-Handel bei etwa 33 Euro, was einen erheblichen Abstand zum neuen Kursziel aufweist.

Aktuelle Handelsentwicklung und Ausblick

Im Handelsverlauf zeigte die Formycon-Aktie eine volatile Entwicklung mit einem Tageshöchststand von 34,45 Euro. Bemerkenswert ist der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 64,40 Euro, das Anfang Januar erreicht wurde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt aktuell bei 62,67 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten allerdings einen Verlust je Aktie von 0,416 Euro, was die aktuelle Zurückhaltung am Markt teilweise erklärt.

