Rekord-Goldproduktion: MAG Silver: Eine attraktive Investitionsmöglichkeit

Anzeige / Werbung

Analysten sind optimistisch hinsichtlich der Preisentwicklung von Silber, was sich auch in den Kurszielen für die MAG Silver Aktie widerspiegelt.

Liebe Leserinnen und Leser,

im Jahr 2024 stieg der Goldpreis um 39 % und der Silberpreis um 37 %. Damit übertrafen beide den S&P 500 und sogar den NASDAQ-Index, den Index der beliebtesten Technologieaktien. Doch so beeindruckend diese Renditen auch waren, es gibt eine Anomalie, die Anleger verstehen müssen. Während eines Bullenmarkts für Edelmetalle übertrifft Silber in der Regel Gold ... und das nicht nur um ein bisschen.

Wenn man sich an der Geschichte orientiert, wird Silber wahrscheinlich noch viel weiter steigen. Im Jahr 2011, dem letzten echten Bullenmarkt für Metalle, lag das Gold-Silber-Verhältnis bei etwa 30 %. Zu dieser Zeit bedeutete dies, dass der Spotpreis für Gold bei 1.500 USD und der Spotpreis für Silber bei 50 USD lag. Damit dieses Verhältnis heute noch gilt, müsste Silber bei 100 USD liegen, während Gold sich der 3.000-Dollar-Marke nähert.

Zwar wird erwartet, dass die Nachfrage nach Silber im Jahr 2025 etwas unter Druck geraten wird, doch die Analysten der Bank of America gehen davon aus, dass das Interesse der Anleger an Silber aufgrund der steigenden industriellen Nachfrage und eines knapper werdenden Angebots weiterhin stark bleiben wird.

Die in Vancouver ansässige MAG Silver Corp. ist ein Bergbaukonzern, den man in Betracht ziehen sollte. Das Unternehmen positioniert sich als "führender nordamerikanischer Silberlieferant der Stufe 1". Die Flaggschiff-Mine von MAG Silver ist die Juanicipio-Mine in Mexiko, aus der 75 % des Umsatzes mit Silber stammen.

MAG Silver hat im Jahr 2024 ein außergewöhnliches Jahr hinter sich und beeindruckende Produktionszahlen vorgelegt.

Mit der Juanicipio Mine in Mexiko hat das Unternehmen seine Position als führender Akteur im Silbersektor gefestigt.

Rekord-Goldproduktion im Jahr 2024 und Ausblick auf 2025

Überblick über die Produktionszahlen von MAG Silver

Im Jahr 2024 hat MAG Silver eine Silberproduktion von nahezu 19 Millionen Unzen erreicht. Diese Zahl stellt einen Anstieg von 10,5 % im Vergleich zum Vorjahr dar. Diese Rekordproduktion ist ein klarer Beweis für die hohe Qualität und Resilienz des Projekts, sowie für die Effizienz des Teams bei der Umsetzung der Produktionsziele.

Quelle MAG Silver

Die Juanicipio Mine hat mit 18,6 Millionen Unzen produzierten Silbers im Jahr 2024 einen signifikanten Beitrag zur Gesamtproduktion geleistet. Die Silbergehalte in der Mine lagen zwischen 380 und 420 Gramm pro Tonne, was ebenfalls positiv ins Gewicht fällt. Diese hochgradigen Vorkommen sind entscheidend für die zukünftige Rentabilität des Unternehmens.

Eine der Schlüsselstrategien von MAG Silver ist die kontinuierliche Verbesserung der Verarbeitungstechniken. Die Optimierungen basieren auf einer Durchsatzrate von 4.000 Tonnen pro Tag. Diese Prognose zeigt die nachhaltige Produktionskapazität und das Potenzial für langfristiges Wachstum. Solche Effizienzsteigerungen sind entscheidend, um den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Ausblick auf das Jahr 2025

Für das Jahr 2025 wird eine Produktionsmenge zwischen 14,7 und 16,7 Millionen Unzen Silber erwartet. Diese Zahlen zeigen, dass MAG Silver gut positioniert ist, um von der steigenden Nachfrage nach Silber zu profitieren. Das Unternehmen plant, seine Ressourcen weiter auszubauen und die Produktionskapazitäten zu optimieren.

Wie bereits mehrfach erwähnt hält die MAG Silver Corp. einen 44-prozentigen Anteil an der Juanicipio-Mine in Mexiko, die sich in den hochgradigen, bezirksweiten Edelmetalllagerstätten des Fresnillo Silver Trend in Mexiko befindet. Das Edelmetallgrundstück befindet sich in einem Joint Venture mit Fresnillo, einem der weltgrößten Silberbergbauunternehmen, dessen 56-prozentiger Anteil bei Fresnillo liegt. Fresnillo ist auch der Betreiber des Grundstücks.

Mit dem 44-prozentige Anteil von MAG Silver Corp. an der Juanicipio-Mine ist das Unternehmen bestens positioniert, um gute Ergebnisse zu erzielen, da die Gewinnzahlen und Cashflows durch steigende Edelmetallpreise in Kombination mit einer robusten/kontinuierlichen Produktion getrieben werden.

Die Produktion in der Juanicipio-Mine steht erst am Anfang einer langen Phase und verläuft im Einklang mit den Plänen des Unternehmens, einschließlich günstiger Kostenaspekte. Dies liegt einfach daran, dass der Konzern die Produktionssteigerung vor kurzem abgeschlossen hat und es daher keinen Grund gibt, an seinem weiteren Wachstum zu zweifeln.

Über Juanicipio hinaus erweitert MAG Silver seine Präsenz mit zwei Explorationsprojekten: Deer Trail in Utah und das Larder-Projekt im Abitibi Greenstone Belt in Ontario, einer der goldreichsten Regionen der Welt.

Die Deer Trail Mine in Utah

Der Explorationsschwerpunkt von MAG am Deer Trail besteht darin, die Quelle der historisch abgebauten hochgradigen CRD-Sulfide aus Silber, Gold, Blei, Zink und Kupfer des Deer Trail in Richtung dieses potenziellen Porphyr Zentrums zu suchen.

Quelle MAG Silver

Das Larder-Projekt im Abitibi Greenstone Belt

Das Larder Projekt befindet sich in einer der besten Goldregionen der Welt, im Abitibi Greenstone Belt. Über 200 Millionen Unzen wurden hier in der Vergangenheit abgebaut und die Infrastruktur (einschließlich Strom, Gas, Autobahn, Wasser) ist ausgezeichnet. Die Explorationskosten in dieser Region sind relativ niedrig und erfahrene Arbeitskräfte sind in der Region leicht verfügbar.

Beide Explorationsprojekte (Deer Trail und Larder) befinden sich in sehr aussichtsreichen Bergbaugebieten, die im Erfolgsfall den Aktionären einen erheblichen Mehrwert bieten könnten.

MAG Silver ist eine sehr attraktive Investitionsmöglichkeit

MAG Silver stellt mit seinen starken Ressourcen und dem erfahrenen Management eine attraktive Investitionsmöglichkeit dar. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens fokussiert sich auf operative Exzellenz und kontinuierliche Ressourcenerweiterung. Diese Faktoren machen MAG Silver zu einem interessanten Ziel für Investoren, die in den Silbersektor einsteigen möchten.

Der Markt für Silber hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Analysten sind optimistisch hinsichtlich der Preisentwicklung von Silber, was sich auch in den Kurszielen für die MAG Silver Aktie widerspiegelt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32 CAD, was auf das enorme Potenzial des Unternehmens hinweist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MAG Silver im Jahr 2024 eine herausragende Leistung erbracht hat und gut aufgestellt ist, um von den zukünftigen Chancen im Silbermarkt zu profitieren. Mit der Juanicipio Mine als Flaggschiffprojekt, starken Produktionszahlen und einem klaren Fokus auf Effizienz und Wachstum, bleibt MAG Silver ein spannendes Unternehmen für Investoren.

Das Gemeinschaftsprojekt mit Fresnillo spült stetig Cash die Kasse, so dass auch die anderen aussichtsreichen Projekte weiter vorangetrieben werden können.

MAG Silver ist nach wie vor eine der attraktiveren Möglichkeiten, sich an Silber zu beteiligen, mit einer Minderheitsbeteiligung an einem der margenstärksten Silberaktiva in Nordamerika.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.magsilver.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen MAG Silver wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,XD0002747026,XD0002746952