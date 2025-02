Der weltgrößte Verkehrsflugzeug-Hersteller schwingt sich in neue Höhen empor. Die Airbus-Aktie hat am heutigen Dienstag das alte Rekordhoch aus März 2024 überwunden und dürfte noch weiter steigen. Am kommenden Donnerstag wird der Konzern seine Jahreszahlen präsentieren. DER AKTIONÄR checkt, was noch möglich ist. Airbus hatte 2024 erneut mit Lieferengpässen zu kämpfen, verfehlte mit 766 ausgelieferten Flugzeugen sein im Jahresverlauf gesenktes Auslieferungs-Ziel von 770 Stück jedoch nur knapp. Die ...

