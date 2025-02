Brüssel (www.anleihencheck.de) - Schwellenländeranleihen verzeichneten 2024 ein weiteres hervorragendes Jahr, so Christopher Mey, Head of Emerging Market Debt, und Kroum Sourov, Fund Manager bei Candriam. Staatsanleihen in Hartwährung hätten eine Gesamtrendite von 6,54 Prozent erzielt. Renditespreads von +6,69 Prozent hätten den Rückgang von -0,14 Prozent bei US-Staatsanleihen mehr als ausgeglichen. Bei Staatsanleihen der Emerging Markets (EM) sei es mit einer Rendite von 13,0 Prozent das Jahr der Hochzinsanleihen gewesen. Das Segment der notleidenden Schuldtitel sei weiterhin der wichtigste Renditetreiber gewesen und habe mehr als die Hälfte der Rendite der Anlageklasse EM-Staatsanleihen erwirtschaftet. ...

