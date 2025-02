FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa bietet ihren Gästen im unmittelbaren Umfeld des Frankfurter Flughafens einen neuen Service an. Über den Dienstleister "AirPortr" lässt die Fluggesellschaft das Aufgabegepäck zu Hause oder im Hotel abholen und checkt es am Flughafen für den gebuchten Flug ein. Die Gäste könnten dann nur mit dem Handgepäck zum Flughafen anreisen und sich dort direkt zu den Sicherheitskontrollen begeben. Ihr aufgegebenes Gepäck erhalten sie am Zielort zurück und können es während der Reise elektronisch verfolgen.

Laut einer Mitteilung des Unternehmens ist der Service bis zu 36 Stunden vor Abflug für sämtliche Ticketklassen buchbar. Der Preis beginnt bei 25 Euro und variiert nach Standort und Abholzeit. Das Abholgebiet ist vorerst auf den Raum Rhein-Main-Neckar mit Städten wie Frankfurt, Mannheim, Heidelberg, Hanau, Aschaffenburg, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und Bensheim begrenzt. Laut eigener Website will AirPortr den Service schnell ausbauen und auch bei Flugankünften anbieten. Auch ein Einsatz am zweiten Drehkreuz München scheint möglich./ceb/DP/jha