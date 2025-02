Graz (ots) -Eigenverantwortung, faire Vergütung und exzellente Karrierechancen - was für viele Angestellte nur ein ferner Traum ist, lässt Thomas Wabnig bei Smart Trading Gains zur Realität werden. Als österreichischer Marktführer und erstes zertifiziertes Trading-Ausbildungszentrum aus Graz/Österreich bietet er nicht nur eine intensiv betreute Trading-Ausbildung, sondern eine Chance für Bewerber, in einem strukturierten und angenehmen Umfeld in eine erfüllte Karriere zu starten. Hier erfahren Sie, welche Werte der Marktführer vertritt und was das Unternehmen Mitarbeitern zu bieten hat.Die Zeiten, in denen ein Job nur ein Mittel zum Bestreiten des Lebensunterhalts war, sind inzwischen endgültig vorbei. Immer mehr Menschen suchen nach einer Stelle, die nicht nur Rechnungen bezahlt, sondern ihr Leben durch strukturierte Prozesse, ein angenehmes Arbeitsumfeld und gute Benefits tatsächlich bereichert. Leider haben jedoch viele Arbeitgeber noch immer nicht begriffen, was wirklich entscheidend ist. "Gerade im Trading-Sektor gibt es zahlreiche Firmen, die sowohl mit Kunden als auch mit ihren eigenen Mitarbeitern äußerst unseriös umgehen", erklärt Thomas Wabnig von Smart Trading Gains, dem Marktführer Österreichs. "Die Unternehmen vergessen jedoch, dass es genau diese Menschen sind, die sie voranbringen.""Was uns als STG-Familie erfolgreich macht, ist die Wertschätzung, die wir unseren Kunden wie auch unseren Mitarbeitern entgegenbringen. Unsere Arbeitsweise zeichnet sich deshalb durch Qualität, Fairness und gegenseitiges Vertrauen aus", so Thomas Wabnig weiter. Er bietet mit Smart Trading Gains aus Graz/Österreich eine intensiv betreute Trading-Ausbildung und vermittelt Einsteigern von Grund auf das nötige Wissen, um am Kapitalmarkt hohe Renditen zu erzielen. Seinen Mitarbeitern bietet er indes einen attraktiven Job mit hervorragenden Wachstumschancen in einer Top-Location in Graz. Kein Wunder also, dass das TÜV-zertifizierte Smart Trading Gains die uneingeschränkte Marktführerschaft in Österreich innehat.Thomas Wabnig: "Wir wollen den Trading-Markt zum Besseren verändern""Viele Menschen kommen zu uns, nachdem sie bereits schlechte Erfahrungen mit anderen Unternehmen im Trading-Sektor gesammelt haben", schildert Thomas Wabnig. "Mit unserer Unterstützung wollen sie beim nächsten Anlauf alles richtig machen." Um sie diesem Ziel näherzubringen, setzen Thomas Wabnig und sein Team auf praxiserprobte Strategien und intensive Betreuung bei der Umsetzung. "Damit unsere Kunden binnen eines halben Jahres als Trader erfolgreich werden, ist es uns wichtig, dass wir sie auf dem gesamten Weg begleiten", erklärt der Trading-Experte. "Wir nehmen jedoch nicht jeden - unsere Kunden werden gezielt vorgefiltert, sodass wir nur mit Menschen arbeiten, die wirklich die nötige Motivation dafür mitbringen."Diese Philosophie hat sich für Thomas Wabnig und Smart Trading Gains über die Jahre bezahlt gemacht. Inzwischen ist das Unternehmen auf dem gesamten österreichischen Bundesgebiet marktführend im Bereich der Trading-Ausbildungsprogramme - die Expansion nach Deutschland, in die Schweiz und in andere Länder ist bereits in vollem Gange. Mit dem Wachstum steigt jedoch auch der Personalbedarf stetig an. "Derzeit suchen wir primär nach Menschen, die uns in der Assistenz unterstützen, unsere Social-Media-Accounts betreuen und im Vertrieb arbeiten", verrät Thomas Wabnig dazu.Hoch hinaus mit Smart Trading Gains: So sieht die Arbeitsumgebung beim österreichischen Marktführer ausProspektiven Neuzugängen bietet Smart Trading Gains ein Arbeitsumfeld, das von gemeinsamen Zielen und klaren Strukturen definiert ist. "Die besten Erfolge erzielt ein Team, wenn jeder Mitarbeiter dieselben Prozesse befolgt und so darauf hinarbeitet, Kunden erfolgreich zu machen", schildert Thomas Wabnig aus Erfahrung. Bei Smart Trading Gains bietet er seinen Mitarbeitern deshalb vollständig optimierte Systeme und Prozesse, die es ihnen ermöglichen, schon nach kürzester Einarbeitungszeit souverän ihre Aufgaben zu erledigen und zu einem produktiven Teil des Teams zu werden.Auch die Räumlichkeiten von STG im Stadtzentrum von Graz/Österreich vermitteln ein Gefühl von Hochwertigkeit. Helle Holzböden, eine hochmoderne Klimaanlage und bodentiefe Fenster, die einen Ausblick vom Penthouse-Büro über die gesamte Stadt ermöglichen, schaffen im Hauptsitz des Unternehmens eine komfortable Atmosphäre für Mitarbeiter und Ausbildungsteilnehmer, die halbjährlich zu exklusiven Live-Events eingeladen werden. Gleichzeitig spiegeln sich in dieser Standortwahl auch die Werte wider, auf denen Thomas Wabnig und sein Team das Unternehmen aufgebaut haben. "Wir wollen hoch hinaus und wir wollen, dass auch unsere Kunden das schaffen. Unser Standort ist also gleichermaßen ein Statement zu unserer Mission", erklärt der Experte abschließend. "Um unser Ziel zu erreichen, die Branche als solche zum Besseren zu verändern, suchen wir weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die lösungsorientiert denken, offen und sympathisch mit anderen umgehen und bereit sind, klar definierten Prozessen zu folgen."Haben Sie Erfahrung im Social-Media-Bereich oder im Assistenz-Sektor und möchten Sie beim Marktführer unter den österreichischen Marktführer Karriere machen? Dann melden Sie sich jetzt bei Thomas Wabnig und bewerben Sie sich noch heute auf eine der offenen Stellen bei Smart Trading Gains (https://www.smarttradinggains.at/karriere/)!Pressekontakt:Smart Trading Gains e.U.Vertreten durch: Thomas Wabnighttps://www.smarttradinggains.at/support@smarttradinggains.atPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Smart Trading Gains e.U., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175383/5973723