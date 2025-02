XRP-Kurs Prognose: Hat die Korrektur bald ein Ende?

Nach einer starken Rallye in den vergangenen Monaten befindet sich der XRP-Kurs derzeit in einer deutlichen Korrekturphase. Während der Coin im Januar noch ein mehrjähriges Hoch von 3,3 Dollar erreichte, ist er inzwischen um über 20 % gefallen. Doch könnte sich dieser Abwärtstrend bald umkehren?

Ripple-Coin wurde zuletzt von der Marktkorrektur mit Abwärts gezogen

Der Ripple-Coin XRP dürfte für viele Anleger zu den überraschenden Top-Performern der letzten Monate am Krypto-Markt gehört haben. Nachdem er einen Großteil des Jahres 2024 um den 0,5-Dollar-Support gehandelt wurde und es XRP lange nicht gelungen war, an die Rallye von BTC, ETH, SOL und Co. anzuknüpfen, schaffte es der Coin dann mit dem Wahlsieg von Donald Trump zum Präsidenten, eine seiner größten Rallyes seit vielen Jahren zu erleben.

So schoss XRP im Verlauf des Novembers bereits auf knapp 2 Dollar in die Höhe, und im Januar gelang es dem Coin dann schließlich, einen neuen mehrjährigen Höchststand bei bis zu 3,3 Dollar zu erreichen. Damit war XRP in der Spitze gar nicht mehr so weit von seinem früheren Allzeithoch von 2018 bei 3,84 Dollar entfernt.

Seitdem ist es nun im Verlauf des letzten Monats für XRP jedoch deutlich schlechter gelaufen. In diesem Zeitraum hat er über 20 % an Wert eingebüßt, wodurch er heute nur noch bei 2,56 Dollar gehandelt wird. Das ist wahrscheinlich hauptsächlich auf den generellen Abschwung zurückzuführen, den der Krypto-Markt in diesem Zeitraum erlebt hat, und auch auf Gewinnmitnahmen, die XRP-Holder nun natürlich nach teils Jahren des Wartens tätigen.

Trotzdem hat XRP nach wie vor eine Marktkapitalisierung von knapp 150 Milliarden Dollar, was ihn immer noch zur drittgrößten Kryptowährung überhaupt nach BTC und ETH macht. Zudem liegt das Handelsvolumen immerhin noch bei circa 5 Milliarden Dollar innerhalb der letzten 24 Stunden.

Doch wie wird es jetzt für XRP weitergehen? Und könnte er 2025 noch ein neues Allzeithoch erreichen und erstmals die 4- beziehungsweise die 5-Dollar-Marke knacken?

Dank Trump-Regierung und Spot-ETF 2025 auf ein neues Allzeithoch?

Das wird wahrscheinlich maßgeblich auch von der Entwicklung des restlichen Krypto-Marktes abhängig sein. Doch es gibt auch einige Ereignisse, die speziell für XRP und Ripple bedeutsam werden könnten. So steht ja immer noch die finale und endgültige Beendigung des Rechtsstreits mit der SEC aus, welcher Ripple und den Coin XRP bereits seit vielen Jahren plagt.

Zudem könnte es unter der neuen Regierung von Donald Trump und der krypto-freundlicheren Stimmung der US-Regierung dazu kommen, dass XRP-ETFs in 2025 tatsächlich von der SEC genehmigt werden und auf den Markt kommen könnten. Das würde vor allem institutionellen Investoren natürlich eine ganz neue Möglichkeit geben, in die native Kryptowährung des Ripple-Ökosystems zu investieren, und könnte zu erheblich höherem Kaufdruck führen.

Tatsächlich hat die SEC erst vor wenigen Tagen den Antrag für einen XRP-Spot-ETF vom Vermögensverwalter 21Shares, zugelassen. Das ist zwar noch keine endgültige Genehmigung, doch dass der Antrag überhaupt angenommen wurde, ist bereits ein Schritt, an dem die früheren ETF-Anträge unter der letzten Regierung stets gescheitert waren.

Dementsprechend optimistisch sind viele Analysten dafür, dass wir 2025 einen XRP-Spot-ETF bekommen könnten. Das könnte dem Kurs schnell das Momentum verleihen, wieder über 3 Dollar zu steigen und in Richtung eines neuen Jahreshöchststandes zu klettern. Auch ein neues Allzeithoch ist dann in den kommenden Monaten durchaus realistisch.

BREAKING: The SEC acknowledges the filing for the 21Shares Spot XRP ETF. pic.twitter.com/840M91bGQa - Cointelegraph (@Cointelegraph) February 14, 2025

Trotzdem ist das Aufwärtspotenzial von XRP im Vergleich zu jüngeren und kleineren Kryptowährungen, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen, natürlich deutlich beschränkt, da der Coin bereits eine Marktkapitalisierung in dreistelliger Milliardenhöhe aufweist.

Solaxy befindet sich im Gegensatz zu Ripple noch ganz am Anfang der Entwicklung

Daher interessieren sich viele Anleger heute vor allem für Investitionsalternativen, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen, wie beispielsweise SOLX. Hierbei handelt es sich um die native Kryptowährung des neuen Krypto-Projektes Solaxy.

Das überzeugt gerade viele Anleger vor allem aufgrund seiner spannenden Utility. Es hat nämlich das größte Problem der Solana-Blockchain identifiziert, die ja nach wie vor häufig unter Netzwerküberlastung und teilweise sogar Netzwerkausfällen zu leiden hat.

Um das zu umgehen, möchte Solaxy nun die erste eigene Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain entwickeln. Auf diese sollen dann in Zukunft Transaktionen ausgelagert werden können, was wiederum die Solana-Blockchain entlasten soll. So könnte sich Solaxy also einen wichtigen Platz im Solana-Ökosystem erarbeiten, was natürlich auch dem nativen Coin des Projektes SOLX zugutekommen könnte.

Quelle: Solaxy.io

Spannend an diesem ist zudem, dass er derzeit noch im Presale zu einem rabattierten Festpreis von 0,001638 Dollar gekauft werden kann. Auf diesem Weg kamen innerhalb der letzten Wochen bereits über 22 Millionen Dollar an Kapital von interessierten Anlegern zusammen.

Und als wäre das noch nicht genug, kann SOLX zudem für bis zu 185 % jährlicher Staking-Rendite gestaked werden. All das bringt viele Anleger dazu, sich bereits im Vorverkauf für diesen neuen Coin zu interessieren und auf das baldige erste Börsenlisting hinzufiebern.

