Krypto News: Memecoin Korrektur setzt sich nach LIBRA-Debakel weiter fort

Der Meme-Coin-Sektor befindet sich weiterhin in einer tiefen Korrektur. Nach der massiven Rallye Ende 2024 sind viele der populären Coins stark gefallen - zuletzt beschleunigt durch das LIBRA-Debakel. Nun stellt sich die Frage: Ist das nur eine vorübergehende Schwäche oder ein langfristiger Abwärtstrend für Meme-Coins?

Memecoin-Marktkapitalisierung ist von Peak über 50 % zurückgegangen

Während der Krypto-Markt konsolidiert, befindet sich der Meme-Coin-Sektor inzwischen bereits seit über zwei Monaten in einer starken Krise. Vorausgegangen war ihm im November und in der ersten Dezemberhälfte 2024 eine massive Rallye, in der der Meme-Coin-Marktsektor auf eine Spitzenmarktkapitalisierung von knapp 140 Milliarden Dollar wachsen konnte.

Darauf folgte dann bis zum Jahreswechsel jedoch bereits eine gewisse Konsolidierung, in der die Gesamtmarktkapitalisierung des Meme-Sektors auf circa 100 Milliarden Dollar zurückfiel. Im Verlauf des letzten Monats flossen dann jedoch erneut Multimilliarden aus Meme-Coins ab. Während die Marktkapitalisierung vor 30 Tagen noch bei 115 Milliarden Dollar lag, liegt sie heute nur noch bei circa 67 Milliarden Dollar. Dementsprechend sind allein innerhalb der letzten 30 Tage fast 50 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung im Meme-Coin-Sektor verloren gegangen.

Die negative Entwicklung ist vor allem auf mehrere neue, große Meme-Projekte zurückzuführen, die explosive Rallyes erlebten, danach jedoch auch schnell wieder eine starke Entwertung erfuhren. Angefangen hatte dies mit dem eigenen Meme-Coin von Donald Trump, TRUMP, der direkt zum Start eine impulsive Rallye bis zu einer Spitzenmarktkapitalisierung von über 14 Milliarden Dollar erlebte, seitdem jedoch extrem an Wert eingebüßt hat und heute nur noch 3 Milliarden Dollar wert ist.

Bei dem Meme-Coin seiner Frau Melania lief es mindestens genauso schlecht, und er ist heute nur noch etwas mehr als einen Dollar wert. Zuletzt war es vor allem das Krypto-Projekt LIBRA, welches mithilfe eines viralen Postings des argentinischen Präsidenten Javier Milei durch die Decke ging, sich dann jedoch als Rug-Pull herausstellte und seitdem einen nahezu totalen Wertverlust erlebt hat.

Derartige Ereignisse haben viele Meme-Coin-Investoren am Marktsektor zweifeln lassen und bewegen immer mehr Anleger dazu, ihr Kapital aus dem Markt abzuziehen. Das schlägt sich dabei natürlich auch auf die Kursentwicklungen und Prognosen für die anderen (seriöseren) Top-Meme-Coins nieder.

Spitzen-Meme-Coin wie DOGE, SHIB und PEPE zählen zu den größten Verlierern

So hat der größte Altcoin DOGE im Verlauf des letzten Monats beispielsweise über 34 % an Wert verloren, und auch innerhalb der letzten 24 Stunden ging es für DOGE noch einmal 4,9 % abwärts. Auch er war im Zuge der letzten Meme-Coin-Rallye ja auf ein mehrjähriges Hoch von bis zu knapp 0,5 Dollar gestiegen. Seitdem hat er nun jedoch bereits circa 50 % an Wert verloren und wird heute nur noch bei knapp 0,25 Dollar gehandelt.

Das Wichtigste wäre es nun, diesen Support zu halten und schnellstmöglich wieder auf über 0,3 Dollar steigen zu können. S Falls der Coin jedoch nachhaltig unter 0,25 Dollar fällt, wäre eine weitere Entwicklung in Richtung 0,20 Dollar durchaus denkbar.

Ähnlich schlecht lief es im letzten Monat für SHIB. Auch dieser Meme-Coin verlor knappe 30 % an Wert und ist innerhalb der letzten 24 Stunden erneut über 4 % gefallen und nur noch auf 0,00001513 Dollar zurückgefallen.

Sogar noch deutlich schlechter lief es für den drittgrößten Meme-Coin PEPE. Dessen Wert gab im letzten Monat allein circa 44 % nach, womit PEPE nun erneut unter dem wichtigen 0,00001-Dollar-Support gehandelt wird. PEPE gelang es im Zuge der letzten Meme-Rallye sogar, ein neues Allzeithoch bei bis zu 0,000027 Dollar zu erreichen - und von diesem ist er dementsprechend bereits über 70 % im Wert zurückgefallen.

Aufgrund der großen Unsicherheit im Meme-Sektor und der immer größer werdenden Konkurrenz durch neue Projekte interessieren sich viele Anleger heute vor allem für Coins, die über tatsächliche Utilities verfügen.

Solaxy bietet im Gegensatz zu Memecoins echte Utility

Um genau einen solchen Coin könnte es sich derzeit bei der nativen Kryptowährung des neuen Krypto-Projektes Solaxy handeln. Der trägt den Namen SOLX und ist derzeit noch ganz am Anfang seiner Entwicklung in der sogenannten Presale-Phase erhältlich. Hier kann SOLX noch vor der ersten offiziellen Markteinführung zu einem rabattierten Festpreis erworben werden, was Anlegern die Gelegenheit gibt, sich so früh wie möglich zu positionieren und im Falle eines Erfolgs des Projektes maximal zu profitieren.

So kostet SOLX auf der offiziellen Website derzeit nur 0,001638 Dollar, und der Kauf ist sowohl mit SOL als auch mit ETH oder per Bankkarte möglich. Im Presale kamen so innerhalb der letzten Tage bereits über 22 Millionen Dollar an Investitionen zusammen, was noch einmal verdeutlicht, wie stark das Interesse an diesem neuen Coin bereits in einer so frühen Entwicklungsphase ist.

Der Ansturm von Anlegern auf SOLX ist dabei hauptsächlich auf den spannenden Use Case des Projektes zurückzuführen. Solaxy möchte nämlich die erste Layer-2-Blockchain für Solana werden, was natürlich massive Utility für das Projekt bedeuten könnte. Schließlich ist Solana zwar sehr beliebt und verfügt über schnelle und günstige Transaktionen, allerdings wird die Blockchain vor allem in Meme-Coin-Hype-Zeiten, wie beim Launch des TRUMP-Meme-Coins, häufig von Netzwerküberlastung und Netzwerkausfällen geplagt.

Sollte Solaxy dieses Hindernis aus dem Weg schaffen können, könnte das Projekt natürlich zu einem wichtigen Bestandteil des Solana-Ökosystems werden und sich nachhaltig gut entwickeln.

