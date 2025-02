(neu: Kurs, Experten und Details)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Rekordergebnis hat den Aktien von CTS Eventim am Dienstag auch am Aktienmarkt eine Bestmarke beschert. In der Spitze ging es mit den Papieren um 5,4 Prozent aufwärts auf 105,80 Euro. Die bisherige Höchstmarke datiert von Ende Oktober bei gut 100 Euro. Im laufenden Jahr sind CTS Eventim um fast 30 Prozent gestiegen.

Eckdaten von CTS Eventim für 2024 belegen dank eines starken Schlussquartals einen Umsatzanstieg von rund 19 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte noch etwas stärker zu. Beide Kennziffern übertrafen die Analystenerwartungen.

Die Geschäftszahlen dürften das Vertrauen in den Anlagehintergrund wiederherstellen, kommentierte Analystin Lara Simpson von der US-Bank JPMorgan. Der Umsatz übertreffe ihre Schätzung und die Konsensprognose von Analysten um 5 Prozent. Das bereinigte Ebitda liege um 3 beziehungsweise 4 Prozent über ihrer Annahme beziehungsweise der Konsensschätzung.

Im November hatten Zahlen, die eine enttäuschende Profitabilität im dritten Quartal zeigten, den Kurs absacken lassen. Ab Mitte Dezember ging es mit dem Kurs dann nahezu ohne Unterbrechungen aufwärts./bek/gl/jha/