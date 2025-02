Fort Lauderdale, Fla. (ots/PRNewswire) -25. - 27. März 2025 - Die größte Bitcoin-Mining-Konferenz der Welt ist zurück und größer als je zuvor! Mining Disrupt 2025 wird das Broward Convention Center für ein unvergessliches zweitägiges Erlebnis aus Innovation, Networking und branchenprägenden Diskussionen nutzen.Diese 7. Ausgabe von Mining Disrupt verspricht, unsere bisher spannendste zu werden, da Bergleute, Innovatoren, Investoren und Blockchain-Enthusiasten aus der ganzen Welt zusammenkommen, um die Zukunft des Bitcoin-Bergbaus zu gestalten.Was passiert auf der Mining Disrupt 2025?- Weltklasse-Redner - Branchenführer und Disruptoren teilen ihre Erkenntnisse über Bitcoin-Mining, Blockchain und Finanzen.- Expertenrunden und Diskussionen - Zu den wichtigsten Themen gehören:- Die neuesten Entwicklungen bei Hardware und Software im Bergbau- Die Energiedebatte: Nachhaltigkeit im Bergbau in Angriff nehmen- Die Rolle des Bitcoin-Minings in der Weltwirtschaft- Riesige Expo-Halle - 200+ Aussteller präsentieren ASICs, Kühlsysteme, Lösungen für erneuerbare Energien und Software-Tools.- Bitcoin Mining Museum - Erkunden Sie die Geschichte des Bergbaus mit seltenen Bohrgeräten, ikonischen Artefakten und Meilensteinen.- Networking-Möglichkeiten - Treten Sie über Lounges und zwanglose Treffen mit Branchenführern, Sponsoren und anderen Bergleuten in Kontakt.- Epische Partys und Nebenveranstaltungen - Beginnen Sie mit unserer exklusiven Pre-Party am 25. März im Seminole Hard Rock Casino, plus zwei Side-Events, um die Stimmung aufrechtzuerhalten.Wer nimmt teil? Bei der Mining Disrupt 2025 werden führende Unternehmen und Marken wie Bitmain, Canaan, Genesis Mining, Foundry und viele mehr vertreten sein, die ihre neuesten Entwicklungen vorstellen und neue Partnerschaften schließen werden.Eintrittskarten und VIP-Vergünstigungen:- General Pass - Voller Zugang zu Keynotes, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und Networking-Veranstaltungen.- VIP-Pass - Enthält alles, was im General Pass enthalten ist, sowie Zugang zur VIP-Lounge mit kostenlosen Speisen und Getränken.- Whale Pass - Erstklassiges Networking, Backstage-Zugang und eine private Lounge für VIPs und Branchenführer.Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!- Bitcoin- und Krypto-Zahlungen werden akzeptiert!Informationen zur Mining Disrupt Seit 2018 ist Mining Disrupt die Bitcoin-Mining-Konferenz Nr. 1 und zieht Teilnehmer aus über 50 Ländern an. Ob Sie ein erfahrener Miner, ein Investor oder einfach nur neugierig auf Bitcoin sind, hier sind Sie richtig.Haben Sie Fragen? Möchten Sie Sponsor werden? Wenden Sie sich an uns unter miningdisrupt.com/contact.Wir sehen uns in Fort Lauderdale!View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mining-disrupt-2025-das-bitcoin-mining-event-das-man-nicht-verpassen-darf--2527-marz--jetzt-tickets-sichern-302378573.htmlPressekontakt:press@miningdisrupt.comOriginal-Content von: Mining Disrupt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101469/100928869