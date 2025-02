Stockholm (ots/PRNewswire) -In einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Welt stehen Bildungseinrichtungen vor der Herausforderung, Studierende auf innovative Weise anzusprechen. Seit 2018 ermöglicht Storykit (https://storykit.io/) die führende Video-Automatisierungsplattform, Organisationen weltweit ansprechende, markenkonforme Videos in Rekordzeit zu erstellen. Nun baut Storykit auf seinen Erfolg im europäischen Hochschulsektor auf und erweitert seine Präsenz in den USA.Dank seiner Fähigkeit, komplexe Informationen in fesselnde und leicht teilbare Videos zu verwandeln, ist Storykit ein unverzichtbares Tool für Universitäten geworden, die ihre Kommunikationsziele erreichen möchten. Heute vertrauen mehr als 30 renommierte Hochschulen in Europa - darunter die Bocconi-Universität in Mailand und die Universität Genf (UNIGE) - auf Storykit, um Studierende, Lehrende und Stakeholder zu erreichen.Dieser Erfolg setzt sich nun in den USA fort: Storykit arbeitet bereits mit fünf amerikanischen Hochschulen zusammen, darunter zwei Top-Universitäten - ein bedeutender Meilenstein für die Plattform."Die Nachfrage nach zugänglicher und visuell ansprechender Kommunikation war noch nie so groß wie heute, insbesondere im Hochschulbereich, wo Institutionen in einem überfüllten digitalen Umfeld um Aufmerksamkeit kämpfen", sagt Peder Bonnier, CEO und Gründer von Storykit."Storykit vereinfacht den Videoerstellungsprozess, sodass Universitäten sich auf ihre Kernaufgabe - Wissensvermittlung - konzentrieren können, während wir sicherstellen, dass ihre Botschaften ankommen."Ob bei der Vereinfachung von Zulassungsprozessen oder der Vermittlung von Forschungsergebnissen - Hochschulen weltweit nutzen Storykit, um effektiv mit Studierenden, Alumni und globalen Zielgruppen zu kommunizieren. Die einzigartige Kombination aus Automatisierung und Kreativität ermöglicht es, hochwertige, markenkonforme Videos ohne große Budgets oder technisches Know-how zu erstellen.Sieh dir hier eine Videozusammenfassung an. (https://user.skcdn.io/renders/67a08e70bd61caaee7d2ce2a/story-storyboard-1-2025-02-03-11_48_38/story-storyboard-1-2025-02-03-11_48_38.mp4)Über Storykit Storykit ist die führende Plattform für Video-Automatisierung und ermöglicht es Organisationen jeder Größe, professionelle, markenkonforme Videos mühelos zu erstellen. Gegründet im Jahr 2018, bedient Storykit Kunden aus verschiedenen Branchen und Kontinenten und unterstützt sie dabei, ihre Geschichten im digitalen Zeitalter erfolgreich zu erzählen.jonna.ekman@storykit.ioPressekontakt:Jonna Ekman, Kommunikationsdirektorin, Storykitjonna.ekman@storykit.io+46 701 62 23 82Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2611442/peder_bonnier.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2523376/5147280/Storykit_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/storykit-erweitert-globale-reichweite-im-hochschulsektor-und-betritt-den-us-markt-302366602.htmlOriginal-Content von: Storykit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100081/100928868