CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer PNE will im laufenden Jahr sein operatives Ergebnis steigern. Für 2025 werde ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 70 Millionen bis 110 Millionen Euro angepeilt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Cuxhaven mit. Analysten hatten im Schnitt weniger erwartet. Nach einem ersten Anstieg, der bis zu 8 Prozent groß war, legte die Aktie zuletzt noch drei Prozent zu.

Ein moderat erhöhter Umfang von Projektverkäufen soll zum Ergebniszuwachs beitragen, hieß es. Für das abgelaufene Jahr 2024 planten die Cuxhavener zuletzt einen operativen Gewinn von 40 Millionen bis 50 Millionen Euro. Zudem bestätigte das Unternehmen, dass es strategisch an der Übernahme von Windenergie- und Photovoltaik-Projekten in den Eigenbetrieb als Stromerzeuger festhalte./mne/tih