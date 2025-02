Hamburg (ots) -Grund zur Hoffnung trotz Herausforderungen: Die Ergebnisse der INTERNORGA Online-Umfrage zeigen, dass viele Unternehmen aus der Gastronomie, Hotellerie, Bäckereien und Konditoreien wieder positiver in die Zukunft blicken. Welche weiteren Themen und Trends die Unternehmen 2025 noch begleiten und wie diese umgesetzt werden können, veranschaulicht die Trendanalyse INTERNORGA FoodZoom 2025. Besuchende können die zukunftsweisenden Trends vom 14. bis 18. März live in den Hamburger Messehallen erleben - und dabei gleichzeitig wertvolle Kontakte knüpfen.Der Außer-Haus-Markt - Gastronomie, Hotellerie, Bäckereien und Konditoreien - befindet sich mitten in einem Wandel. Einen Einblick in die aktuelle Stimmungslage liefert die Online-Umfrage der INTERNORGA, die Anfang Januar durchgeführt wurde. Für viele Unternehmen waren die vergangenen Jahre von Herausforderungen gezeichnet. Ein zentrales Thema der Umfrage ist daher die Kostenentwicklung: 64 Prozent der Befragten sehen steigende Kosten als größte Belastung, gefolgt vom Personalmangel (48 Prozent). Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen, die 59 Prozent der Befragten auch für 2025 erwarten, blickt ein Großteil zuversichtlich auf die eigene Geschäftsentwicklung: 63 Prozent schätzen ihre persönliche Situation und die Entwicklung ihrer Geschäfte im Jahr 2025 positiv ein. "Wir sehen einen aufkommenden Optimismus für das Jahr 2025. Diesen möchten wir mit der INTERNORGA stärken und die Unternehmen aus der Branche ermutigen, Chancen zu nutzen und den Wandel aktiv mitzugestalten. Als Partner der Branche ist es unser Ziel, mit einer Messe voller Innovationen und spannender Formate zu inspirieren, Akteure zu vernetzen und auch in herausfordernden Zeiten Mut zu machen", so Matthias Balz, Director INTERNORGA.Gesamtgesellschaftliche Themen beeinflussen auch die Top 3 Trends und Entwicklungen im Außer-Haus-Markt: Etwa jede dritte befragte Person (30 Prozent) gibt an, dass Nachhaltigkeit und Energieeffizienz an erster Stelle stehen. Künstliche Intelligenz und Digitalisierung gewinnen zunehmend an Bedeutung und werden von 28 Prozent der Befragten als relevant eingeschätzt, ein emotionales Gast-Erlebnis von 19 Prozent. Die INTERNORGA wird von den Befragten als bedeutender Impulsgeber für die Branche wahrgenommen. 70 Prozent der Teilnehmenden erwarten von der Messe neue Trends, Produkte und Technologien, während 58 Prozent auf praktische Lösungen für aktuelle Herausforderungen hoffen.Die Ergebnisse der Online-Umfrage spiegeln sich auch in der Trendanalyse von der INTERNORGA in Zusammenarbeit mit der international anerkannten Trendforscherin Karin Tischer von food&more (Kaarst) wieder. Der FoodZoom 2025 bietetwertvolle Einblicke in den Außer-Haus-Markt von morgen, inspirierende Beispiele und Impulse zur Umsetzung. Allgemein relevante Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung mit KI finden sich auch hier in den einzelnen Trends wieder: Vom emotionalen Gast-Erlebnis, der Streetfood-Reise um die Welt, Food-Architektur der Städte bis hin zur gesundheitsorientierten Ernährung. Abgerundet wird die Analyse durch eine Handlungsempfehlung, die ermutigt, bestehende Konzepte zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.FoodZoom 2025 Trends in Kürze:Emotions are KeyEmotionensind der treibende Motor, der Menschen bewegt, sowie Schlüssel zu Innovation, Verbindung und Erfolg. Auch Essen ist hoch emotional und persönlich, tief in unseren Erinnerungen und Erfahrungen verwurzelt. Für den Außer-Haus-Markt liegt hier die Chance, einzigartige Erlebnisse zu schaffen, die Emotionen wecken, in Erinnerung bleiben und schließlich die Gast-Bindung stärken. Unterstützen können hier Storytelling und eine besondere Inszenierung. Inspirationen dafür finden sich auf der INTERNORGA unter anderem bei Franke-Filter NatureRoom, Deeken raumconzepte und den Ausstellenden auf der Skywalk Tafel.Streetfood around the GlobeStreetfood begeistert mit internationaler, lebendiger Vielfalt, ist dynamisch sowie wandelbar. Dabei verbindet es Kulturen und geht auf das Bedürfnis der Gäste nach neuen Erlebnissen und Geschmackseindrücken ein, während es den Mega-Trend Snacking auf unkomplizierte Weise bedient. Als "Spielwiese zum Testen" können neue Trends in kleinen Portionen ausprobiert werden - sowohl von Gästen als auch Gastronomien. Aktuelle Streetfood-Neuheiten können unter anderem bei Bakerman, Salomon Food World, Lamb Weston und Farm Frites probiert werden.Food-Architektur der StädteDie aktuelle Situation in zahlreichen deutschen Innenstädten - zwischen leerstehenden Immobilien und sinkenden Besuchendenzahlen - bietet trotz möglicher Herausforderungen auch Chancen für den Außer-Haus-Markt, insbesondere für Gastronomie als "sozialer Klebstoff". Es befördert Möglichkeiten, innovativ und kreativ zu denken und neue Wege zu gehen. Ob erfolgreich etabliertes oder aktuell herausgefordertes Konzept: Es lohnt sich, den Status quo zu prüfen, Konzepte und Nutzungsformate zu überdenken. Auch Digitalisierung mit KI und Robotik können Konzepte noch erfolgreicher und resilienter gestalten. Spannende Impulse dafür finden Besuchende im Ausstellungsbereich Digitale Anwendungen in den Hallen A2 und A3 auf der INTERNORGA.Healthy World UpdateDas wachsende Gesundheitsbewusstsein ist einer der Megatrends, welcher den Außer-Haus-Markt langfristig prägt. Die zunehmende Vielfalt an Proteinalternativen bietet neue Geschmackserlebnisse, die auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Nach aktuellen Erkenntnissen beeindrucken hinsichtlich Nachhaltigkeit und Proteingehalt dabei insbesondere Produkte auf Basis von Sonnenblumenprotein und Lupinen. Auch das Angebot an No- und Low-Alkohol-Alternativen entwickelt sich stetig weiter und ermöglicht vollen Genuss ohne Kompromisse. Neuheiten aus diesem Bereich können auf der INTERNORGA probiert werden, unter anderem im Trendbereich Future Food in Halle B3.OG.Hier (https://news.hamburg-messe.de/r/r.aspx?A_MBfImgxKwHVx3FMrMujCg4Kg2&_gl=1*vs56vg*_gcl_au*MTAxMTU1NDcwNC4xNzM3NDc0NDYx) gelangen Sie direkt zum Trendbooklet.Über die INTERNORGA Online-UmfrageDie Online-Umfrage der INTERNORGA wurde online mit LamaPoll im Zeitraum vom 16.01. bis zum 24.01.2025 durchgeführt. Für die Ergebnisse wurden 816 Interviews von Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten der INTERNORGA ausgewertet.Über die INTERNORGADie INTERNORGA ist die internationale Leitmesse für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien. Als jährlicher Treffpunkt für diese Branchen findet sie vom 14. bis 18. März 2025 auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress statt. Nationale und internationale Ausstellende präsentieren Fachbesuchenden ihre Produkte, Trends und Innovationen für den gesamten Außer- Haus-Markt. Begleitet wird die Fachmesse durch international besetzte Kongresse, ein umfassendes Rahmenprogramm und innovative Branchenwettbewerbe.Weitere Informationen auf der Website www.internorga.com sowie auf den INTERNORGA Social-Media-Kanälen LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/internorga/), Instagram (https://www.instagram.com/internorga/) und Facebook (https://www.facebook.com/internorga).Pressekontakt:Annika MeyerTel. 040/ 3569 2445E-Mail: annika.meyer@hamburg-messe.deOriginal-Content von: Hamburg Messe und Congress GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12520/5973792