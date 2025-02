Der italienische Energiekonzern Eni vertieft seine strategische Neuausrichtung mit einem weiteren bedeutenden Schritt. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, zusätzliche fünf Prozent seiner Tochtergesellschaft Enilive für 587,5 Millionen Euro an die Private-Equity-Gesellschaft KKR zu veräußern. Diese Transaktion erhöht KKRs Anteil an Enilive auf insgesamt 30 Prozent, nachdem bereits im Oktober eine Vereinbarung über den Erwerb von 25 Prozent des Aktienkapitals getroffen wurde. Der ursprüngliche Deal soll planmäßig bis März dieses Jahres zum Abschluss gebracht werden.

Fokus auf nachhaltige Mobilität

Enilive hat sich in den vergangenen Jahren als Spezialist für die Dekarbonisierung im Mobilitätssektor etabliert. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf zukunftsweisende Geschäftsfelder wie Bioraffinerien und Biomethan-Produktion. Auch der Carsharing-Dienst Enjoy gehört zum Portfolio des Unternehmens. Diese strategische Ausrichtung spiegelt Enis langfristiges Engagement wider, neben dem traditionellen Öl- und Gasgeschäft auch in erneuerbaren Energien und nachhaltigen Verkehrslösungen Fuß zu fassen. An der Mailänder Börse reagierte die Eni-Aktie auf die Nachricht mit einem leichten Kursanstieg von 0,13 Prozent auf 14,094 Euro.

