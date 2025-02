HH Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi:

'Ras Al Khaimah tritt für wissenschaftlichen Fortschritt ein und trägt zum globalen Austausch über fortschrittliche Materialien bei'

Seine Hoheit Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member und Herrscher von Ras Al Khaimah, hielt am ersten Tag des dreitägigen International Workshop on Advanced Materials (IWAM) eine Eröffnungsrede. Er sprach über die Rolle der Wissenschaft bei der Erschaffung einer nachhaltigeren Welt und über das Engagement von Ras Al Khaimah für den wissenschaftlichen Fortschritt.

HH Sheikh Saud sagte: "Durch die Veranstaltung des IWAM stellt Ras Al Khaimah sein Engagement für den wissenschaftlichen Fortschritt unter Beweis und trägt zum globalen Austausch über fortschrittliche Materialien bei.

"Indem wir eine Kultur der wissenschaftlichen Forschung entwickeln und in fortschrittliche Materialien investieren, legen wir den Grundstein für eine bessere Zukunft. Bahnbrechende Entdeckungen in der Forschung zu fortschrittlichen Materialien können die Erzeugung von Energie, den Transport und die Produktion revolutionieren."

Wissenschaft ist die systematische und zielgerichtete Ansammlung von Wissen, die Linse, durch die wir das Universum erschließen, fügte HH Sheikh Saud hinzu.

"Wissenschaft ist das Fundament, auf dem wir eine nachhaltige und wohlhabende Zukunft aufbauen und unsere jüngeren Generationen spielen bei der Gewinnung neuer Erkenntnisse eine aktive Rolle," schloss HH Sheikh Saud ab.

IWAM, nun im 16. Jahr, bringt mehr als 200 Teilnehmer aus mehr als 20 Ländern zusammen. Dazu gehören Wissenschaftler, Studierende und Redner. Sie beteiligen sich an Vorlesungen, Diskussionen und Sitzungen, die sich alle damit beschäftigen, wie fortschrittliche Materialien die Zukunft prägen.

An dem Forum nehmen Wissenschaftler von bekannten akademischen Institutionen teil, wie die Universitäten Cambridge und Oxford (UK) und das University of California and Massachusetts Institute of Technology (MIT) (U.S.).

Im Verlauf des IWAM werden auch Studierende ausgezeichnet, die am Ras Al Khaimah Innovation and Sustainability Challenge teilgenommen haben. Dieser umfasst sieben Wettbewerbe für die Entwicklung von innovativen Lösungen zur Beseitigung von Alltagsproblemen.

Während des IWAM findet auch eine wissenschaftliche Vorführung für High-School-Schüler statt. Sie besuchen zusammen mit Wissenschaftlern Unternehmen in Ras Al Khaimah, um zu zeigen, wie sich mit fortschrittlichen Materialien die Produktivität verbessern lässt.

IWAM wird von Ras Al Khaimah's Stevin Rock gesponsort, eines der größten Abbauunternehmen der Welt mit einer Jahreskapazität von mehr als 80 Millionen Tonnen.

