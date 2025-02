EQS-News: KST Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Die KST Beteiligungs AG kehrt im Geschäftsjahr 2024 in die Gewinnzone zurück



18.02.2025 / 15:26 CET/CEST

18.02.2025 Corporate News Die KST Beteiligungs AG kehrt im Geschäftsjahr 2024 in die Gewinnzone zurück Die KST Beteiligungs AG freut sich, dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist und zum 31.12.2024 einen Jahresüberschuss (HGB, nach Steuern) in Höhe von TEUR 152 (Vorjahr - TEUR 415) ausweisen kann. Besonders erfreulich verlief die Entwicklung der sog. Gesamtleistung, die sich als Saldo aus den realisierten Kursdifferenzen ihrer Wertpapiergeschäfte ergibt und die sich im abgelaufenen Geschäftsjahr kräftig erhöht hat. Der erzielte saldierte Gewinn aus Kursdifferenzen erreichte im Gesamtjahr 2024 nun TEUR 551 nach TEUR 57 im Vorjahr. Unabhängig von der im Geschäftsjahr 2024 positiven Berichterstattung seitens der RCM Beteiligungs AG über ihre Geschäftsentwicklung hat die KST bei der Bewertung ihrer Beteiligung an der RCM zum 31.12.2024 anlässlich des im gesamten Jahresverlauf unterhalb des Einstandskurses liegenden Börsenkurses der RCM eine kleinere Risikovorsorgeposition in Höhe von TEUR 245 gebildet, wobei der Bilanzansatz jedoch weiterhin oberhalb der aktuellen Börsenkursnotierung verbleibt. Die Zinserträge aus Anleihen sowie die Dividendenerträge der Gesellschaft lagen mit addiert TEUR 203 auf dem Niveau des Vorjahres. Die gewohnt niedrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft haben sich im Berichtsjahr aufgrund der mit der in 2024 notwendigen notariellen Beurkundung ihrer Hauptversammlung im Zusammenhang stehenden Kosten auf TEUR 151 (Vorjahr TEUR 130) erhöht. Die Personalkosten sind auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres von TEUR 24 verblieben. Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft lagen mit TEUR 136 leicht unter dem Niveau des Vorjahres (TEUR 142). Die Bilanzsumme der KST hat sich zum 31.12.2024 auf 8,11 Mio. Euro (Vorjahr 8,83 Mio. Euro) reduziert. Bei einem nahezu unveränderten Anleiheportfolio (ca. 2,3 Mio. Euro) werden von dem gesamten ca. 6,9 Mio. Euro ausmachenden Wertpapierbestand ca. 6,6 Mio. Euro im Anlagevermögen ausgewiesen. Der innere Wert pro Aktie, in dessen Berechnung alle nicht realisierten Kursdifferenzen einbezogen werden und in den die Bewertung des gesamten Assetportfolios, also auch die Beteiligung an der RCM Beteiligungs AG, zu aktuellen Börsenkursen einfließt (nicht berücksichtigt wird jedoch der im Umfang von 0,43 Mio. Euro in teilweiser Höhe aktivierte steuerlich nutzbare Verlustvortrag) lag zum Ende des Geschäftsjahres 2024 bei ca. EUR 1,14 pro Aktie. Nach einem erfreulichen Start in das Geschäftsjahr 2025 stellt sich der innere Wert pro Aktie aktuell nun auf EUR 1,16 pro Aktie. KST Beteiligungs AG Vorstand Über die KST Beteiligungs AG Die KST Beteiligungs AG ist eine im Basic Board der Deutschen Börse notierte Beteiligungsgesellschaft, deren Unternehmensziel die langfristige Steigerung des Gesellschaftsvermögens ist. Zu diesem Zweck verfolgt die KST als Anlagestrategie die Investitionen des Wertpapierportfolios vor allem in liquide Aktien aus gängigen Börsensegmenten sowie in höherverzinsliche Anleihen. Kontakt IR und PR: Reinhard Voss

