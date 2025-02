Frankfurt (www.fondscheck.de) - Etliche neue ETFs sind in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen, so die Deutsche Börse AG.Die Amundi Lifecycle UCITS ETF-Reihe bilde die FTSE Lifecycle ESG Screened Select Indexfamilie ab. Deren Ziel sei es, die Wertentwicklung eines diversifizierten Multi-Asset-Wertpapieruniversums abzubilden. Dabei werde die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen im Zeitverlauf auf Basis eines Gleitpfades angepasst, indem das Aktienengagement reduziert und das Engagement in festverzinsliche Wertpapiere bis zum Zieldatum erhöht werde. Anleger*innen könnten bei dem Zieldatum zwischen den Jahren 2030, 2033, 2036 und 2039 wählen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...