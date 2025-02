© Foto: Jens Büttner/dpa/dpa-tmn

Meta Platforms legt derzeit eine beeindruckende Rallye aufs Parkett. Damit wurde eine Rekord an der Wall Street eingestellt.Die Aktien von Meta Platforms stiegen bis letzten Freitag, den 20. Handelstag in Folge. Die Anteilsscheine hat das vorherige Rekordhoch für die längste Rallye, die 11 Tage im September 2015 dauerte, deutlich übertroffen. Die jüngste Gewinnsträhne von Meta begann am 16. Januar, nachdem Berichte aufgekommen waren, dass US-Präsident Donald Trump eine Exekutivanordnung in Erwägung zog, um das US-Verbot von TikTok zu verzögern. Die Rallye ist so lang, dass sie bereits in den letzten Tagen der Biden-Administration begann - und selbst vom DeepSeek-Beben verschont blieb. Dazu …