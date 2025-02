Wie steht es um den Anleihenmarkt in Zeiten steigender Zinsen und wachsender Staatsverschuldung? In dieser spannenden Diskussion analysieren Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Jens Furkert (Leiter Anleihenhandel, Boerse Stuttgart Group) die aktuelle Marktlage und beleuchten, wie es um die Stabilität der Finanzmärkte trotz politischer Unsicherheiten steht. Dabei wird der Einfluss der Notenbanken auf die Zinsstruktur ebenso thematisiert wie das Verhalten der Anleger und aktuelle Markttrends. Welche Anleihen werden aktuell in Stuttgart gekauft? Lockt die Zinsdifferenz die Anleger weiterhin in US-Dollar Anleihen und welche Unternehmensanleihen stehen im Fokus?