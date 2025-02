DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 00:50 JP/Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -2,1 Bill JPY zuvor: +0,3 Bill JPY Exporte PROGNOSE: +10,1% gg Vj zuvor: + 2,8% gg Vj *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis (08:45 Analystenkonferenz) 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis 07:30 LU/SAF-Holland SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 CH/Glencore plc, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:30 PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj Kern PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj 08:00 GB/Erzeugerpreise Januar Output-Basis PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 10:00 DE/Metro AG, HV 10:00 DE/Douglas AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Dezember 10:00 CH/WTO, Treffen des Generalrats (seit 18.02.) 10:00 EU/Präsident der Eurogruppe, Paschal Donohoe, nimmt an Meeting des "Committee on Economic and Monetary Affairs" teil 10:30 DE/Bertrandt AG, HV 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktion 2,50%-iger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2035 im Volumen von 4,5 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (14:00 BI-PK) *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar Baubeginne PROGNOSE: -6,6% gg Vm zuvor: -4,4% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -1,6% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm 17:00 US/Apple Inc, Produktvorstellung 17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis *** 19:00 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis (21:00 Analystenkonferenz) 19:00 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Vechta *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Januar 23:00 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede bei Ökonomie Vorlesung von Martin H. Crego ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

