Bonn (ots) -Das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) setzt für das Kommunikationssystem in den zentralen Leitstellen des Landes Hessen weiterhin auf CONET. Mit der Unterzeichnung des Rahmenvertrags zwischen dem Regierungspräsidium Kassel und CONET zur Verlängerung der erfolgreichen Zusammenarbeit gibt es grünes Licht für eine Reihe zentraler Vorhaben. Die CONET Communications GmbH wird auch zukünftig den störungsfreien Betrieb der Leitstellenkommunikationslösung sicherstellen und sie für technische und gesetzliche Anforderungen gezielt weiterentwickeln. Das Kommunikationssystem auf Basis der CONET Unified Communications Radio Suite (UCRS) ist bereits seit 2019 im Notruf- und Notfallmanagement im Einsatz und wird inzwischen in 24 Feuerwehrleitstellen in Hessen sowie bei der Landesfeuerwehrschule genutzt. Mit der Koordination der Feuerwehr- und Rettungsdienste in sämtlichen nichtpolizeilichen Leitstellen des Landes leistet die Kommunikationslösung damit einen wesentlichen Beitrag zum Bevölkerungsschutz.Erste Schwerpunkte der geplanten Weiterentwicklungen bilden die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben an eine Barrierefreiheit der Nutzung der Notrufenden sowie die Integration des Next Generation Emergency Call. Der so genannte NG eCall stellt die nächste Entwicklungsstufe der automatischen Notrufsysteme in Kraftfahrzeugen dar, wie sie seit 2018 durch die EU für alle neuen Fahrzeugmodelle vorgeschrieben ist. Zudem umfasst der auf eine Laufzeit von bis zu sieben Jahren angelegte Rahmenvertrag den kompletten Systemservice inklusive technischer, softwareseitiger und beratender Leistungen.Optimaler Bevölkerungsschutz und zuverlässige NotfallversorgungDr. Tobias Bräunlein, Abteilungsleiter Brand-, Katastrophenschutz, Heimatschutz und Krisenmanagement im Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz, begrüßt die fortgesetzte Zusammenarbeit: "Wir haben in den vergangenen neun Jahren gemeinsam wichtige Zukunftsarbeit im Notruf- und Notfallmanagement in Hessen geleistet. Damit werden wir unserem Anspruch gerecht, in Hessen die modernsten Leitstellen Deutschlands zu haben und für unsere Bürger so einen optimalen Schutz und eine zuverlässige Notfallversorgung zu gewährleisten. Ich freue mich darauf, auch die anstehenden Weiterentwicklungen mit den Spezialisten von CONET anzugehen, die uns mit ihrer leistungsstarken Software, ihrer Erfahrung und hervorragendem Service unterstützen."Volker Behrend, Geschäftsführer der CONET Communications GmbH ergänzt: "Mit der Vertragsunterzeichnung geht es mit voller Kraft in die Realisierung zahlreicher neuer Vorhaben zur Evolution der Digitalisierung im Notfallmanagement. Damit adressieren wir zentrale technische und demographische Entwicklungen in der Notfallkommunikation und sorgen für die Zukunftsfähigkeit unseres Kommunikationssystems in den zentralen Leitstellen des Landes Hessen."Pressekontakt:CONET Technologies Holding GmbHSimon Vieth, PressesprecherBundeskanzlerplatz 2, 53113 BonnTel.: +49 228 9714-1087 / Mobil: +49 172 2455825E-Mail: presse@conet.de / Internet: https://www.conet.deOriginal-Content von: CONET Technologies Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176930/5973895