Ionity und die Systemgastronomie-Kette L'Osteria haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Im Rahmen der Partnerschaft sollen bis Mitte des Jahres an insgesamt 15 L'Osteria-Standorten in Deutschland und Österreich HPC-Lader installiert werden. Erste Standorte sind bereits in Betrieb. "Ein erster Meilenstein dieser Zusammenarbeit wurde am Montag in Rosbach v. d. Höhe im Großraum Frankfurt erreicht", heißt es. Gemeint sind damit die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...