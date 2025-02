ANKARA (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den Gesprächen des russischen Außenministers mit seinem US-Kollegen in Riad seinen Besuch in Saudi-Arabien verschoben. "Sie können besprechen, was sie wollen, aber es können keine Entscheidungen ohne die Ukraine getroffen werden, wie der Krieg in der Ukraine zu beendigen ist", sagte der Staatschef, der zu dem Treffen nicht eingeladen war, bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

Mit Riad sei bereits ein neuer Besuchstermin am 10. März vereinbart worden. "Ich möchte keine Zufälle und daher fahre ich nicht nach Saudi-Arabien", sagte Selenskyj mit Blick auf die Delegationsteilnehmer zu der Verschiebung.

Vorher hatten eine russische und eine US-Delegation geleitet von Außenminister Sergej Lawrow und US-Außenminister Marco Rubio mehr als vier Stunden in Riad unter anderem über ein Ende des Ukraine-Krieges gesprochen. Selenskyj plante ursprünglich, nach seinem Türkeibesuch sofort in den Golfstaat weiterzureisen. Die Ukraine wehrt sich seit knapp drei Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/jha