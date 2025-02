Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die globale Technologiemarke HONOR gab heute bekannt, dass sie ihre neue strategische Initiative, den "HONOR ALPHA PLAN", auf dem Mobile World Congress (MWC) 2025 vorstellen und ihre neuesten KI-Innovationen präsentieren wird.Der Begriff "ALPHA" ist in vielerlei Hinsicht von großer Bedeutung. Er symbolisiert den Pioniergeist in der Forschung, steht für Spitzenleistungen auf höchstem Niveau sowie für außergewöhnliche Leistungen durch Innovation und strategische Weitsicht. Der HONOR ALPHA PLAN verkörpert diese Kernwerte als neue strategische Ausrichtung des Unternehmens.Mit dieser Initiative verpflichtet sich HONOR, ein offenes und kooperatives Umfeld zu fördern, in dem Innovation durch Partnerschaft gedeiht. Durch die Nutzung seines technologischen Know-hows und die enge Zusammenarbeit mit globalen Partnern möchte HONOR ein robustes KI-Ökosystem aufbauen, das die Grenzen des Möglichen erweitert.Die Keynote-Präsentation findet am 2. März 2025 um 16:30 Uhr CET in Barcelona statt. Alle kommenden Ankündigungen und Aktualisierungen im Vorfeld des MWC 2025 finden Sie auf https://www.honor.com/global/events/honor-mwc/ .Informationen zu HONORHONOR ist ein weltweit führender Anbieter von Smartgeräten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine globale Technologiemarke mit Kultcharakter zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte sowie Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem unermüdlichen Fokus auf F&E engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, über sich hinauszuwachsen und die Freiheit bieten, mehr zu erreichen. HONOR bietet ein Sortiment hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für alle Ansprüche. Das Portfolio an innovativen, erstklassigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.Weitere Informationen zu HONOR finden Sie online auf www.honor.com (http://www.hihonor.com/).https://www.honor.com/global/club/https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/Honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/https://www.youtube.com/c/HonorOfficialFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2621323/image_5003200_45372505.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/honor-stellt-auf-dem-mwc-2025-die-neue-strategische-initiative-honor-alpha-plan-vor-302379028.htmlPressekontakt:Yuteng Li,liyuteng@hihonor.com oder E-Mail newsroom@honor.comOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118003/5973905