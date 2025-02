Heidelberg (ots) -Seit Frühjahr 2024 ist die C. Josef Lamy GmbH mit ihrer Marke LAMY Teil der japanischen Mitsubishi Pencil Co., Ltd. Diese Struktur eröffnet für Lamy neue Möglichkeiten im globalen Wettbewerb: So profitiert der Vertrieb vom großen, internationalen Netzwerk des japanischen Konzerns. Zudem bündeln Lamy und Mitsubishi Pencil ihre Expertise im Bereich Forschung und Entwicklung.Gebündelte VertriebskraftDurch gemeinsame Vertriebsaktivitäten kann Lamy seine Marktposition international erweitern. In Japan vertreibt seit Jahresanfang die leistungsstarke Vertriebsorganisation von Mitsubishi Pencil exklusiv sämtliche Lamy-Produkte. Zuvor hatte Lamy lediglich über eine freie Handelsagentur Zugang zum japanischen Markt.In Europa schließen sich alle Lamy-Vertriebsaußendienstmitarbeitenden aus UK, den Niederlanden und Frankreich dem großen Vertriebsnetzwerk von Mitsubishi Pencil an. Diese Integration steht für den partnerschaftlichen Ansatz in der Zusammenarbeit, der die Stärken beider Unternehmen bündelt, um die Marktpräsenz von Lamy weiter auszubauen. In Belgien übernimmt Mitsubishi Pencil den Vertrieb der Lamy-Produkte von einem freien Distributor.Ausbau digitaler VertriebswegeParallel dazu treibt Lamy auch digitale Vertriebsstrukturen im Endkundengeschäft weiter voran. Ein bedeutender Schritt in diese Richtung ist die globale Umstellung der Lamy-Onlineshops auf eine neue E-Commerce-Plattform bis März 2025. Auf diese Weise schafft Lamy ein weltweit einheitliches, modernes digitales Markenerlebnis, das zugleich die technologische Basis für eine zukunftsorientierte Kundenansprache legt.Nach der vollständigen Umsetzung betreibt das Lamy-Team von Heidelberg aus den deutsch-, englisch- und spanischsprachigen sowie den japanischen Onlineshop.Die neue Onlinepräsenz wird vollständig barrierefrei gestaltet sein und ermöglicht es Lamy, global künftig schneller und agiler auf digitale Innovationen und Trends im Bereich E-Commerce reagieren zu können. Ergänzend dazu verstärkt das Unternehmen seine Aktivitäten im gesamten digitalen Marketing sowie im Customer Engagement, um die enge Bindung zu Kund:innen weltweit weiter auszubauen und zu pflegen.Gemeinsame Produktinnovation in JapanSeit Ende Januar können Schreibbegeisterte in Japan eine innovative Version des beliebten LAMY safari Kugelschreibers erleben: "Der LAMY safari - JETSTREAM inside kombiniert das ergonomische und ikonische Design der LAMY safari Modelle mit der von Mitsubishi Pencil entwickelten JETSTREAM-Technologie", so Peter Utsch, Geschäftsführer der C. Josef Lamy GmbH.Diese Technologie basiert auf dem Einsatz einer ölbasierten Tinte mit niedriger Viskosität, die sich durch schnelle Trockenzeit und ein komfortables Schreibgefühl auszeichnet. Weltweit verkauft Mitsubishi Pencil jährlich über 100 Millionen mit JETSTREAM ausgestattete Schreibgeräte.Die neuen LAMY safari Kugelschreiber-Modelle mit der JETSTREAM-Technologie, die unter dem Claim "Addictively Smooth Writing" vermarktet wird, gibt es derzeit nur auf dem japanischen Markt. Sie werden in sieben optischen Variationen vertrieben: als transparente Ausführung, in Blau, Rot, Umbra und Gelb sowie in den zwei Sonderfarben Dark Dusk und Sunset.Mehr Produkte aus der Lizenzkooperation Harry PotterMit einer starken Kooperation startete Lamy bereits 2024 eine neue Vermarktungsinitiative. Gemeinsam mit der Marke Harry Potter von Warner Bros. Discovery Consumer Products brachte das Heidelberger Unternehmen erfolgreich die erste Lizenzkollektion auf den Markt. Die Produkte aus der Serie LAMY AL-star Harry Potter waren innerhalb weniger Tage nach der Einführung im November 2024 bereits ausverkauft. An diesen Erfolg will Lamy 2025 anknüpfen und wird weitere Harry Potter-Produkte im Segment Young Writing vorstellen. Seit Ende Januar sind bereits die neuen Füllhalter der Serie LAMY nexx Harry Potter erhältlich.Weitere Produktneuheiten 2025Im Jahr 2025 wird Lamy wieder eine Vielzahl attraktiver Sondermodelle auf den Markt bringen und das Standardsortiment um neue Ausführungen erweitern. Unter anderem wird das Konzept der zweifarbigen Special Editions fortgesetzt, das auf viel positive Resonanz bei den Zielgruppen stößt. Ein weiteres Highlight wird der Launch zweier neuer Oberflächen für den Pocket-Kugelschreiber LAMY pico sein. Dieser wird ab Herbst in den Metallic-Nuancen Ruthenium und Dark Rosé erhältlich sein.Engagement und Initiativen 2025"Für Lamy ist es ein wichtiges Anliegen, den handschriftlichen und zeichnerischen Ausdruck zu fördern - und dabei gerade Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zur eigenen Handschrift, zu reflektiertem Denken und selbstbestimmtem Handeln zu unterstützen", so Peter Utsch. Deshalb baut Lamy seine Initiativen für Bildung weiter aus. Mit der Young Empowerment Unit von Forever Day One, einer Learning Design Company aus Berlin, wird Lamy im ersten Halbjahr 2025 an deutschen Schulen kostenlose Workshops durchführen. Diese bieten Jugendlichen einen sicheren Raum, um Übungen kennenzulernen, die Reflexion, Kommunikation, Selbstbestimmtheit und weitere Zukunftskompetenzen fördern. Erste Lernmaterialien, die im Zuge der Workshop-Reihe entwickelt wurden, stellt Lamy im Frühjahr 2025 über seine Website zur Verfügung.Ebenfalls kostenfrei ist die Teilnahme an den Kreativ-Workshops mit dem Titel "Beyond Lines - LAMY creative sessions", die Lamy im Rahmen der Bildungspartnerschaft mit dem Kunstpalast in Düsseldorf anbietet. Die Reihe ermöglicht es interessierten Jugendlichen, verschiedene kreative Techniken zu erlernen und dabei auch renommierten Künstler:innen über die Schulter zu schauen.Über LamyLamy steht weltweit für hochwertige Design-Schreibgeräte von zeitlos moderner Ästhetik und perfekter Funktionalität. Wir bekennen uns als mittelständisches Unternehmen seit der Gründung konsequent zum Standort Heidelberg und garantieren so beständig höchste Qualität "Made in Germany". Die Marke LAMY begeistert in mehr als 80 Ländern weltweit und beweist, dass Schreibgeräte mehr als reine Gebrauchsgegenstände sind.Bei Lamy arbeiten Menschen mit Leidenschaft und einem Selbstverständnis im Hinblick auf nachhaltiges Handeln als gelebte Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft, Mensch und Produkt. Bodenständigkeit, Design als ganzheitliche Haltung und Qualität als Anspruch an unsere gesamte Wertschöpfungskette bedeuten bei Lamy, das große Ganze ebenso im Blick zu haben wie das feine Detail. Pioniergeist ist dabei der Antrieb, uns und unsere Produkte entsprechend dem gesellschaftlichen Wandel hin zur Digitalisierung kontinuierlich weiterzuentwickeln.Pressekontakt:Lamy MedienofficeMeiré und MeiréAnna-Lena Verschoth+49 (0) 221 57770 407a.l.verschoth@meireundmeire.deOriginal-Content von: C. Josef Lamy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64164/5973902